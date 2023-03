‘BALADE SU 90 POSTO NJEGOVIH PJESAMA, MAJKA MU HRVATICA!’ Željko Samardžić ne može na Sustipan: ‘Glazba nije primjerena’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon što je nedavno odlukom pulskog gradonačelnika Filipa Zorčića, potom i suda, zabranjen koncert Duška Kuliša, Dragana Kojića Kebe, Ane Bekute i Zorane Mićanović koji je planiran u gradskom prostoru – Domu sportota ”Mate Parlov” u Puli, stigla je još jedna neočekivana odbijenica.

Odlukom ravnatelja Park-šume Marjan, Marka Pejnovića, odbijen je koncert na splitskom Sustipanu mostarskom pjevaču s beogradskom adresom, Željku Samardžiću, planiran za 19. kolovoz ove godine.

Naime, može li se ili ne može održati koncert na Sustipanu odlučuje Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita, pa tako i Sustipanom, a ravnatelj ustanove Marko Pejnović je za Slobodnu Dalmaciju pojasnio svoju odluku.





“Odluka je moja, ja sam je donio i imam to pravo. Glazba Željka Samardžića nije primjerena Sustipanu”, istaknuo je Pejnović.

“Zanima nas tko je taj koji procjenjuje što je primjereno, a što nije. Ravnatelj park-šume! Željko Samardžić je do sada nastupao u arenama u svim gradovima Hrvatske. Puni ih bez problema. S obzirom na to da su balade 90 posto svih njegovih pjesama i da je jako popularan među ženskim dijelom publike, da mu je majka Hrvatica…, ne vidimo razlog za ovakvu odluku. U pitanju je uvod u cenzuru slijedom koje će netko određivati što se smije, a što ne smije slušati”, ljutito je komentirao Domagoj Petričević, direktor tvrtke koja je organizator odbijenog koncerta.

On smatra kako je najbolji način zabrane to da se on održi, a ako nitko ne želi doći, da bi to značilo da nitko ne podržava Samardžićevu glazbu.

Ipak, da nije sve tako crno, potvrdio je time što će Samardžić uskoro održati koncert u jednom splitskom klubu, a vjeruje da će doći dvije do tri tisuće ljudi.