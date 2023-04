BAKA MARCA CUCCURINA OSVOJILA SVE U STUDIJU: ‘Ja sam ponosna na svoje godine, treba doći do broja 77!’

U najnovijoj emisiji showa “Ples sa zvijezdama” Marcu Cuccurinu i njegovoj mentorici Pauli Tonković pridružila se Marcova baka Rita Laković.

Marcu Cuccurinu i Pauli Tonković u ovoj se emisiji showa ”Ples sa zvijezdama” pridružila njegova baka Rita Laković. “Doveo me pred gotov čin. Treba se uzeti u obzir moje godine, ja sam ponosna na njih jer treba doći do broja 77. Ples opušta kad plešeš s kime ti želiš”, našalila se baka.

”Noni sad želim da se kroz ovu emisiju možda vrati u svoju mladost i da uživa. Moram reći da je i meni i noni jako drago da imamo pjesmu na talijanskom jeziku. Moj tata svira gitaru i da se njega pita on bi bio najsretniji da je i on na pozornici da može odsvirati jedan refren, on ljudi živi za to. Mi u obitelji imamo i energiju i taj neki osjećaj za glazbu. Ja sam čovjek koji voli ići izvan okvira. I da taj quickstep bude najlošiji nastaje jedna uspomena za cijeli život i tu mogu staviti točku”, zaključio je Marco.





”Preslatki ste bili! Mi smo uvijek isticali tvoju energiju kao tvoj problemčić, ali ovaj standard ti je definitivno legao, konstantan u držanju i sigurna sam da ni Ciboci neće naći manu.”, rekla je Franka.

”Mene je ovo totalno dirnulo jer je moja nona Talijanka i da imam priliku plesati s njom, ovo bi napravila. Ja sam sigurna da ste sada popularizirali ples kod osoba starije dobi i neka plešu, dobro će im činiti.”, dodala je Larisa.

”Doveli ste nonu da pleše s nama i da ona bude distrakcija ako se loše pleše. To tebi ne treba. Ti si ovo jako dobro otplesao i vidim da ti standard ide dobro. Veselim se slowfoxu, valceru i drugima.”, zaključio je Igor.

A Ciboci je kao i uvijek pronašao poneku manu iako je Franka mislila da neće: ”Konačno si kanalizirao svoju energiju i strast i čini ti dobro. Popravio si držanje i facijalnu ekspresiju, ali još uvijek kao da ti je nedostajao dan ili dva treninga. Ali je ovo bio tvoj najkorektniji ples do sada.”

