Srpski pjevač odbio pjevati za 100.000 eura, kolega mu odbrusio: ‘Budala je tko ti daje te pare’

Autor: Barbara Grgić

Srpski tabloidi ovih su se dana raspisali o pjevaču narodne glabe Nedeljku Bajiću Baji, koji je nedavno odbio je pjevati na svadbi za čak 100.000 eura.

Naime, prema informaciji koja je do medija došla od anonimnog izvora, Bajić se samo trebao pojaviti i otpjevati jedan blok i to isključivo njegove hitove, međutim nije pristao.



A post shared by Nedeljko Bajic (@officialnedeljkobajic)

‘Taj je budala koji mu daje’

Cijeli je slučaj komentirao i pjevač Era Ojdanić u emisiji Puls Srbije.

“Znam kada je Baja pjevao na Srebrnom jezeru s orkestrom. Pjevao je za 50 maraka i radio za bakšiš kao i svi mi. On je napravio dosta hitova. Dobar je pjevač i čovjek na svoj način i ništa nemam loše kazati za njega. Ali me ovo iznenađuje što neće pjevati za 100.000 eura na svadbi. Mada, upravu je i ne treba pjevati. A onaj koji mu nudi, ja bih ga odmah zatvorio. Otkud tebi 100.000 eura da platiš pjevača kako bi ti pjevao. Taj je budala koji mu daje, a on je pametan, pa ne mora pjevati ni za 200.000 eura. Ali ja ću pjevati”, rekao je Era.









Podsjetimo, Baja je autor nekih velikih hitova: “Od ljubavi jače”, “Ključ”, “Svetionik”, “Ogledalo sreće” i “Šta ti fali kad ti ništa ne fali”.









Poznato je da je Baja bio u braku sa 19 godina mlađom Ivanom, koja je bila zvijezda njegovog spota za pjesmu “Mokra do kože”.

Godine 2018. par je stavio točku na svoj brak, a bivša žena Nedeljka Bajića Baje podarila je pjevaču dvoje djece, sina Marka i kćer Milicu.