Bahra iz Ljubav je na selu u financijskom kolapsu: ‘Stalno su me pratile neprilike’

Autor: I.D.

Bahra Zahirović (59) koju je hrvatska javnost upoznala u showu “Ljubav je na selu” autorica je svojih bahrizama, humorističnih komentara o životu. Međutim, Bahra iza kulisa showa, vodi težak i pomalo tužan život.

Naime, Bahra već duže nema osiguran stalni krov nad glavom. Nakon što se razdvojila od bivšeg partnera, iselila se iz jednog podstanarskog stana u drugi, zbog čega osjeća umor od čestih selidbi te jedino što želi je vlastiti dom.

“Od malih nogu me pratila situacija nikakvog života. Otkako sam završila srednju tekstilnu školu, počela sam samostalan život. Uvijek sam bila podstanar, iako sam se nadala da ću jednog dana imati svoj dom. Međutim, životne situacije su mi donijele nešto sasvim drugo. Nikad nisam imala dovoljno velika primanja da budem kreditno sposobna i kupim si stan”, požalila se za Story.

‘Ja djeci ne želim biti teret’

Priznala je kako joj je račun trenutačno blokiran jer je vjerovala onome kome nije trebala. “Stalno su me pratile nekakve neprilike. Seljakanje od vrata do vrata. Ovdje gdje se nalazim, to je privremeni smještaj. Ne želim kukati i tražiti socijalu. Ja sam radno sposobna. Samo bih zamolila institucije ili ljude koji bi mi mogli pomoći da to i naprave ako žele”, dodala je.

Bahra je otkrila da je zahvalna svojim stanodavcima, no svjesna je da tamo gdje trenutačno živi neće moći biti zauvijek. Također, otkrila je kako s njom već dugi niz godina živi prijateljica koja zbog zdravstvenih poteškoća ovisi o njoj. Inače, Bahra s bivšim partnerom ima sina i kćer. Priznala je kako ih rijetko viđa jer kći živi u inozemstvu, a sin, kao i ona, vodi borbu s financijama. “Ja djeci ne želim biti teret”, zaključila je.









Podsjetimo, Bahra Zahirović u showu Ljubav je na selu se našla četvrti put, a najviše se nada, ako se i ne zaljubi, da zasnuje nova, lijepa prijateljstva. “Ovo je moja četvrta sezona showa ‘Ljubav je na selu‘. Moram biti jako iskrena i reći da se nadam dobrom provodu sa svojim curama kod našeg farmera. Ne očekujem previše, dok ide – ide! Na prijavu četvrti put nagovorile su me dvije prijateljice. Volim televizijska snimanja, dobru atmosferu na setu, obožavam biti na snimanjima pa sam donijela takvu odluku i prijavila se ponovno”, otkriva Bahra.