Baby Lasagna osvrnuo se na nestalu Habijanovu reakciju: ‘To je onaj nabildani’

Mladi pjevač Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, sve više dobiva na popularnosti. Mreže i dalje bruje o njegovoj pjesmi ‘Rim Tim Tagi Dim’ s kojom će se natjecati na Dori, a njegovi profili preplavljeni su reakcijama na razne izjave u medijima ili na mrežama. Sad se i on sam osvrnuo na jednu reakciju, koja je posebno odjeknula medijima.

Naime, fanovi koji pomno prate njegove profile mogli su na jednoj fotografiji vidjeti kako ju je ‘lajkao’ i ministar gospodarstva, Damir Habijan. Nimalo ne čudi činjenica što se ta vijest proširila brzinom munje, no čudi ono što se dogodilo kasnije. Izgleda kako je sam Habijan ili netko drugi tu istu reakciju uklonio, što je prokomentirao Baby Lasagna.

“Meni je sve to bilo smiješno. Ja ne pratim politiku i nisam znao tko je to. Kada sam istražio onda sam vidio da je to onaj nabildani. Vjerujem da me je lajkao zbog razvijenih leđa”, kaže pjevač, koji prvotnu reakciju nije niti primijetio. A s obzirom na to koliko medijske pažnje dobiva, to nije niti čudo.

Ajme umirem, Baby Lasagna stavi na instagram sliku bez majice, lajka mu ministar gospodarstva Damir Habijan pic.twitter.com/O9yhPsbeDu — GLZR (@glazeface) January 8, 2024

Nakon kratkog odmora slijedi Dora

Kako je sam otkrio putem jedne objave na Instagramu, protekla tri dana bio je zauzet raznim intervjuima i sastancima. “Hvala svim predstavnicima medijima koji su me u prethodna tri dana dočekali širom otvorenih ruku”, napisao je glazbenik, kojeg sad čeka zasluženi odmor. No ni on neće predugo trajati, jer je nastup na Dori sve bliže.









Podsjetimo, originalno je na natjecanju trebala nastupiti Zsa Zsa sa pjesmom ‘Probudi usne moje’. Nakon što je ona zbog osobnih razloga odustala, kao prvome na rezervnom popisu njeno mjesto pripalo je Marku i njegovoj pjesmi. Energična stvar već sada je favorit i kod nas i kod nekih susjednih zemalja, a pjevač se nedavno osvrnuo i na optužbe za plagijat.









Početkom siječnja u medijima su osvanule optužbe protiv Marka Purišića. Iznio ih je obožavatelj švedskog metal benda ‘PAIN’, koji smatra kako ‘Rim Tim Tagi Dim’ neodoljivo podsjeća na pjesmu ‘Party in my head’. Dodatno je zanimljiva činjenica kako u obje pjesme refren počinje u isto vrijeme, točnije u 57. sekundi.

“Primijetio sam i ja da su nam prva dva takta slična, i onda se kasnije razdvajaju. Nisam nikoga svjesno krao. Ako me optuže za plagijat? To nije dobra vijest, ali takve su stvari česte u glazbenoj industriji. Eto, ne znam, vidjet ćemo”, oglasio se Baby Lasagna. Unatoč tome, pjesma i dalje osvaja publiku, a ostalo je za vidjeti hoće li osvojiti i žiri Dore.