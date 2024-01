Baby Lasagna komentirao usporedbe sa Šveđanima i mogućnost plagijata: ‘Nije dobro’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Otkako se saznalo da je Zsa Zsa odustala od nastupa na ovogodišnjoj Dori, ne prestaje se pričati o njenoj zamjeni. Mladi pjevač Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna, umjesto nje će nastupiti sa pjesmom ‘Rim Tim Tagi Dim’ koja je dospjela na sami vrh YouTube trendinga u Hrvatskoj.

Hrvati već sada ovom glazbeniku iz Umaga predviđaju pobjedu, no nisu svi komentari tako pozitivni. Naime, nedavno se o svemu oglasio jedan obožavatelj švedskog metal benda ‘PAIN’, koji tvrdi da je Purišićeva pjesma djelomično plagirala pjesmu ‘Party in my head’.

“Pjesma ‘Rim Tim Tagi Dim’ neodoljivo podsjeća, a samim time potencijalno je i plagijat pjesme iznimno poznatog švedskog benda PAIN. Refreni su praktički identični. Pa i tekstualno se ne razlikuju značajno”, izjavio je za 24 sata izvor, inače navodno i administrator njihovog službenog ‘fan pagea’.

Refreni u istoj sekundi

Mnogi kao zanimljivost ističu kako u obje pjesme refren počinje u isto vrijeme, točnije u 57. sekundi pjesme. O cijeloj situaciji se sada oglasio i sam Baby Lasagna, koji je rekao kako je već dobio nekoliko poruka oko sličnosti svoje pjesme sa Šveđanima.

“Primijetio sam i ja da su nam prva dva takta slična, i onda se kasnije razdvajaju. Nisam nikoga svjesno krao. Ako me optuže za plagijat? To nije dobra vijest, ali takve su stvari česte u glazbenoj industriji. Eto, ne znam, vidjet ćemo”, komentirao je glazbenik.

Podsjetimo, Baby Lasagna je sa svojom pjesmom bio prvi na rezervnom popisu za Doru. Nakon što je od natjecanja odustala Zsa Zsa, Baby Lasagna je popunio njeno mjesto. To će mu inače biti drugi put da se natječe na Dori – prvi put je to učinio sa rock sastavom Manntra 2019. godine, kada je pjesma ‘In The Shadows’ osvojila četvrto mjesto.