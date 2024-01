Azra iz Ljubav je na selu ima dečka, evo tko je on: ‘Da ih ne moramo gledati u novoj sezoni’

Autor: I.D.

U showu ‘Ljubav je na selu’ na putovanje s farmerom iz Slovenije Jožefom Mastnakom išla je kandidatkinja Azra Kitić. Ona je s njim imala i neke romantične trenutke na okupljanju farmera i kandidatkinja, no kaže da se između njih nije dogodila ljubav. “Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina”, rekla je ranije.

Ipak, sada je otkrila da se njen život potpuno promijenio nakon showa. “Dogodila mi se ljubav nakon showa. Zaljubila sam se u jednog Dalmatinca iz Zadra. Već neko vrijeme smo u vezi. Jako mi se sviđa”, priznala je za RTL. Dodala je da ga je posjetila u Zadru. “Bila sam kod njega deset dana. Imala sam svaki dan nekakva iznenađenja od njega. Jako mi sve ovo godi. Ne mogu vjerovati da se ovo, ovakva ljubav meni može dogoditi”, otkrila je.

‘Svi našli ljubav poslije emisije’

Ipak , nisu uspjeli zajedno dočekati Novu godinu. “Nismo mogli jer imamo puno obveza”, rekla je Azra, a o neuspjehu veze s njom progovorio je i Jožef. “Sada imam normalan život. Vratio sam se u rutinu, opet sam sam. S Azrom nije bilo ništa na kraju, malo sam povrijeđen. Čovjek se trudi, a na kraju ništa. Ja sam je zvao i ona se ne javlja. Čak smo se dogovorili za wellness, a onda mi je rekla da ipak neće ići sa mnom. Mislim da nije zainteresirana za mene. Malo me to povrijedilo. Da joj je stalo do mene, ona bi išla. Nakon toga se više nije javila kada sam je zvao”, izjavio je Jožef jednom prilikom.

Gledatelji su također ostali iznenađeni kada je Azra za medije progovorila o novom odabraniku, a koji nije Slovenac Jožef. “Neka im traje da ih ne moramo gledati u novoj sezoni”, “Za ljubav nikad kasno. Eto vidjeli ženu i našla ljubav”, “Ja joj želim svu sreću ovoga svijeta ako je itko zaslužio to je onda ona. Fina i kulturna žena. Dobro došla u Zadar “, “Zanimljivo svi našli ljubav poslije emisije”, “Šta je vama žene (od muškaraca i očekujem negativne i podrugljive komentare), ali od vas, pa niste sve frustrirane i u depresiji, pa vam je sve negativno i ne želite da neko drugi bude sretan. Svašta.. Azra sretno!”, pisali su ljudi na društvenim mrežama.

“Bila si do kraja skromna i pozitivna, sreća dođe kad se najmanje nadaš. Sretno vam bilo”, “Neka ti je sa srećom, puno zdravlja”, “I samo vam treba par sati sve skupa kada se prikažu sve emisije, da nekog procijenite, svaka čast”, “Azra je Jožefa skenira od do”, “Azra, sretno ti bilo u ljubavnoj vezi, nadam se da se nećeš vratiti u sljedeću sezonu showa”, “Ovi iz Ljubav je na selu se svi zaljubili nakon završetka emisije, meni tu nešto smrdi”, komentiralo se.