IMA LI NADE ZA OBNOVU LJUBAVNE VEZE VLATKE POKOS? Bivši prekinuo dugu medijsku šutnju: ‘Zbog toga je bila jako potresena’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Od kada se pojavio u spotu Alke Vuice za pjesmu ‘Presidente’, mediji su se ponovno raspisali o bivšem misteru kontroverzne prošlosti, Dini Bubičiću, koji danas vodi jedan potpuno drugačiji život. Naime, Dino je danas u pomorskoj branši, a radi na naftnim platformama i brodovima specijalne namjere kao mehaničar.

Nakon sedam godina braka, razveo se od Ivane Paris s kojom dijeli skrbništvo nad sinovima Leonidom i Noelom, a vrijeme koje provodi s njima ga posebno ispunjava. Kada se razveo, neviđanje djece, uz selidbu i odlazak na brod, posebno mu je teško palo. Danas s bivšom suprugom dijeli skrbništvo nad djecom i kaže da se slažu oko njihovog odgoja.

Iako ne isključuje mogućnost nove ljubavi, ne traži ju. Kaže da je danas jako sretan sa svime što ima, poslom i sinovima, no dotaknuo se veze iz prošlosti o kojoj se naveliko pisalo u medijima, a sam je o istoj iznio i vrlo eksplicitne detalje u svojoj knjizi ‘Od dilera do mistera’. Dakako, riječ je o vezi s Vlatkom Pokos. I danas tvrdi da nije bila riječ o fiktivnoj vezi radi medija.





“Vlatka je jako dobra žena, dama koju sam cijenio, a cijenim je i danas, ali naša se veza dogodila u pogrešno vrijeme. Osim razlike u godinama, Vlatka je tada tek bila izišla iz vrlo problematičnog odnosa s bivšim mužem. Zbog toga je bila jako potresena. Ja sam u to vrijeme bio na sto strana. Imao sam razna snimanja, putovanja i nisam imao vremena posvetiti se tom odnosu kako treba. Sve su to bili razlozi našeg razilaženja. Zajedno smo bili oko pola godine, bilo je lijepo. O Vlatki mogu reći sve najbolje. Ukratko, bilo je to pogrešno vrijeme za oboje”, rekao je u razgovoru za Story.

Upitan je li bio zaljubljen u Vlatku odgovorio je: “Naravno! Na sebe mogu uzeti teret neuspjeha našeg odnosa, premalo sam se mogao dati. Nije mi smetala razlika od 12 godina među nama. Vlatka je izgledala sjajno, mogla se mjeriri s mnogo mlađim ženama. Mislim da bi u nekim drugim okolnostima naša priča i uspjela, ali to nikada nećemo znati”, zaključio je Bubičić koji kaže da se danas ne čuje s Vlatkom. “Pogodilo ju je kada smo se razišli”, pojasnio je Bubičić.