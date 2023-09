Ava Karabatić o aferi s bivšim suprugom poznate glumice: ‘Nisam kriva što sam uništila brakove’

Autor: I.D.

Starleta Ava Karabatić iznenadila je javnost iznoseći tvrdnje o navodnoj ljubavnoj aferi s bivšim suprugom Anđelke Prpić, Darijem Prpićem.

‘Muškarci se lijepe na mene’

Naime, Ava je privukla pažnju medija nakon što je nedavno puštena kući iz klinike za ovisnosti, gdje je boravila dva mjeseca zbog problema s alkoholom, a sada je ponovo šokirala javnost izjavama.

Čim je napustila kliniku javno je govorila o starleti Aneli Ahmić s kojom je, kako tvrdi, imala razne situacije.





“Nisam ja kriva što se muškarci lijepe na mene. Nisam ja njenog zaručnika otela na silu”, priznala je Ava za srpske medije te se osvrnula i na glumicu Anđelku Prpić.

“Sjećam se da sam je ja učila hodati po glavnoj ulici u Dubrovniku. Sve je od mene naučila, to držanje i stav”, tvrdila je starleta, pa otkrila da je, navodno, bila u vezi s bivšim suprugom glumice Anđelke Prpić.

‘Anđelka me nije nikada zvala’

“Nisam ja kriva što sam brakove uništila. Na sve optužbe da sam rasturačica brakova uzvraćam osmijehom. Bio je jedan muž, glumice Anđelke Prpić. Živjela sam u Balkanskoj ulici dok sam na jednoj televiziji radila kao voditeljica. Nalazio se tu jedan restoran u kojemu sam uvijek jela kad bih imala pauzu, točno je bio pogled na moj stan.

U to doba su se stvorile emocije i strast. Ja ne krijem da sam strastvena osoba. Ona mene nikad nije zvala, ne mogu osporiti da je ona jedna divna žena. Druge žene su me zvale, nije mi to jasno”, priznala je Ava.