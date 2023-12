Ava Karabatić drastično promijenila izgled i pričala o ovisnosti: ‘Bila sam solo pijanac’

Kako bi je odvratili od tog začaranog kruga, držali su je pod nadzorom, zaključavajući vrata kada primijete da je već popila previše. “Bilo je jezivo biti u kandžama poroka, a da toga u prvi mah nisam ni bila svjesna. Postala sam solo pijanac. Nakon šest godina života u Beogradu, otišla sam živjeti u Zagreb, gdje sam se zatvorila i nekako povukla u svoja četiri zida. Onda sam prekinula s dečkom i sve je nekako krenulo nizbrdo. Tada sam se počela opijati, a nisam bila svjesna u kakav problem ulazim”, rekla je Ava za Hype TV, a uz to je na Instagramu otkrila i kako danas izgleda.

“Velika podrška na putu izlječenja od alkoholizma bili su mi majka i otac. Sjećam se da su me zatvarali kad sam pila, odnosno kad sam imala želju otići u dućan kupiti piće. Samo sam o tome razmišljala. Tako su me htjeli spriječiti da odem po alkohol, nisu mogli drugačije jer bih se izvukla kako sam znao. To je začarani krug iz kojeg je teško izaći. Posebno je teško kad žena pije. Biti solo pijanac je najgora stvar”, dodala je.









Starleta kaže da se prijavila u kliniku za odvikavanje od alkohola kada je shvatila da dovodi svoj život u opasnost.

“Kad sam vidjela da padam prema dnu s kojeg nema povratka, odlučila sam sama sebi pomoći. Pronašla sam kliniku i liječnika koji mi je dao povjerenje da mogu riješiti problem pa sam otišla na liječenje”, kaže.