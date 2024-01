Ava Gardner bila ovisnica o odnosima, a birala psihopate: Uništila je živog slavnom glazbeniku

Ava Lavinia Gardner preminula je 25. prosinca 1990., samo mjesec dana nakon što je proslavila svoj 67. rođendan. Unatoč uzrocima smrti, bronhijalnoj upali pluća i lupusu, njezin život ostaje izuzetno intrigantan za javnost.

Čak i prije nego što je napustila ovaj svijet, tražila je posljednju cigaretu i čašu šampanjca, vjerno slijedeći naviku koju je njegovala desetljećima. Njezino glumačko postignuće je ostalo u sjeni zbog njezinog ljubavnog života, a tijekom cijelog razdoblja bila je odlučna u svojim željama.

Odmah nakon dolaska u Los Angeles 1941., susrela se s kolegom iz MGM-a, glumcem Mickeyjem Rooneyjem. Brzo su se vjenčali 10. siječnja 1942. godine, ali to nije bila bajkovita priča, baš kao ni obično vjenčanje. Ceremonija je održana u zabačenom kalifornijskom gradu Ballardu kako bi se izbjeglo otkrivanje braka zbog straha da bi obožavatelji mogli prestati pratiti Rooneyjev filmski serijal “Andy Hardy”.

Sinatra je bio ljubav njezinog života

Razveli su se već 1943., a Ava je optužila Rooneyja za mentalnu okrutnost kao razlog razvoda. Privatno ga nije štedjela, optužujući ga za kockanje i nevjeru kao ključne probleme, unatoč tome što to nije narušilo imidž njegovog lika čistog i poštenog sina Andyja Hardyja, koji je bio voljen od strane javnosti.

Njezin drugi brak s jazz glazbenikom Artiejem Shawom bio je jednako kratak, trajao samo od 1945. do 1946. godine. Treći i posljednji brak, od 1951. do 1957., bio je s pjevačem i glumcem Frankom Sinatrom. Gardner je poslije u svojoj autobiografiji rekla da je Sinatra bio ljubav njezina života, a i ona je njemu mnogo značila jer je Sinatra napustio suprugu Nancy i troje djece upravo zbog Ave.

Nema potrebe naglašavati da je njihov brak postao predmetom medijskih naslovnica, gdje su često bili izloženi negativnim komentarima. Posebno je bijes bio usmjeren prema Sinatri, koji je bio meta kritika od strane trač kolumnistica poput Hedde Hopper i Louelle Parsons, holivudskog establišmenta, Rimokatoličke crkve te obožavatelja.

Razlog tome bio je što je napustio svoju obitelj zbog druge žene koju su mnogi smatrali fatalnom. Ipak, Sinatra nije mogao obuzdati svoje osjećaje. Bio je zaljubljen u glumicu već pri prvom susretu, čak i ako ju je prvi put vidio na fotografiji u časopisu godinama prije nego što su se stvarno upoznali. Odmah je izrazio svoju odluku: “Jednog dana ću se oženiti djevojkom s ove fotografije.”

U to vrijeme, Ava je bila uspješna glumica udana za Rooneyja, dok je Sinatra bio ne samo jedna od najvećih američkih zvijezda, već i poznati zavodnik čiji su čari bili teško odoljeti mnogim damama. Iako je varao suprugu na svakom koraku, sve dok Ava nije ušla u njegov život, nije mu palo na pamet napustiti obitelj. Čak mu nije smetalo ni to što je Gardner bila u braku.

“Dušo, da se on nije oženio tobom, ja bih”, došetao je do nje i rekao joj bez trunke srama kada su se upoznali, što kod Ave nije izazvalo pozitivne reakcije. Zaključila je da je Sinatra arogantna i precijenjena zvijezda, a do njihova sljedećeg susreta na zabavi MGM-a prošlo je šest godina.

‘Bio je toliko oduševljen i zadovoljan životom’

Scena je bila poput filmske: auto u kojem je Ava sustiže crni Cadillac i vozi se paralelno s njim, prozor Cadillaca polako se spušta i kroz njega izviri markantni Sinatra, podiže šešir, naklanja se i poziva je na piće.

“Znala sam vrlo dobro da je oženjen, a oženjeni muškarci definitivno nisu bili visoko na mojoj listi. Ali on je bio zgodan, sa svojim uskim dječačkim licem, plavim očima i nevjerojatnim osmijehom. Bio je toliko oduševljen i zadovoljan životom, općenito sobom i posebno u tom trenutku sa mnom”, priznala je poslije Gardner.

Nakon razvoda od Sinatre, koji joj je sve do njezine smrti slao buket cvijeća za rođendan koji nije bacala, nego bi ga ostavila da uvene i stoji u vazi sve do sljedećeg rođendana, otputovala je u Španjolsku i počela prijateljstvo s piscem Ernestom Hemingwayem.

Imala je zanimljivu vezu i s američkim glumcem Benjaminom Tatarom koji je radio u Španjolskoj kao redatelj sinkronizacije na stranim jezicima, a nazivala ga je dečkom, prijateljem i cimerom. Pred kraj života uloge su se drastično prorijedile, novac se počeo topiti, a medicinski troškovi rasti.

Sinatra je sve to plaćao, osiguravao joj najbolju moguću medicinsku skrb i ispunjavao joj svaku želju. Ona je pak odbijala njegov posjet i posjetitelje općenito. No kad pred sam kraj više nije mogla držati telefon u ruci, a kamoli govoriti nakon djelomične paraliziranosti kao posljedice moždanog udara, medicinske sestre bi joj prislonile slušalicu uz uho i ona bi slušala kako joj Frank priča.