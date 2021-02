AUTOR SIMPSONA IZGUBIO BITKU S KORONAVIRUSOM: ‘Bio je najsmješnija osoba koju sam poznavao’

Simpsoni više nikad neće biti isti. Naime, pisac animirane serije, Marc Wilmore preminuo je u 57. godini. Tužnu vijest potvrdio je i Marcov brat, komičar i voditelj “The Nightly Showa” Larry Wilmore koji u ovim trenutcima moli za razumijevanje.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021