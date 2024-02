Autor prve statue Dore otkrio dugo čuvanu tajnu: ‘Inspiraciju sam pronašao u Gospi Sinjskoj’

Autor: G.B.

Glazbenik i umjetnik Ivica Propadalo autor je izgleda statue za Doru. Još je 2019. godine za 24 sata objasnio kako je 1994. godine na večeri sjedio s tada – glavnim imenima HRT-a, Miroslavom Lilićem, Ksenijom Urličić i Marijom Nemčić.

“Ksenija Urličić u svojoj je prvoj viziji imala nekakvu kuglu i na njoj ugraviranu Hrvatsku. Međutim, kad je rekla da bi festival nazvala po Dori Pejačević, preko noći sam napravio rješenje. Ja sam rekao: ‘Pa noć je duga’ i na putu do doma razmišljao što je to upečatljivo za Hrvatsku”, ispričao je Propadalo.

“Uzeo sam elemente paške čipke, konavoske nošnje, a sinjska Gospa bila mi je inspiracija. Kako je već bilo kasno, lijevali smo je prve godine u aluminiju, a godinu poslije radili su je u Rogaškoj, u pravoj verziji, kristalu. Ona je ostala i dan danas, samo smo mijenjali neke boje, pa smo unosili platinu i neke dekoracije”, objasnio je u nastavku.

Nastala doslovno preko noći

Zanimljivo, glazbenik je dodao kako je statuu za Porin izrađivao mjesecima, dok je ova za Doru nastala doslovno preko noći.

“Često me znaju zvati i pitati mogu li im izraditi repliku. Naravno, to je nemoguće. Ja jesam autor, ali prava pripadaju HRT-u i to bi bilo protuzakonito. Viđao sam na internetu da su znali prodavati aluminijske Dore, ali staklene ne”, ispričao je Propadalo za 24 sata te dodao kako je nova skulptura za novog vlasnika, odnosno budućeg pobjednika izbora pjesme za pjesmu Eurovizije, već spremna.









“Prije nekoliko dana bili smo u Rogaškoj, Dore su već napravljene i isporučene. Uvijek rade tri primjerka, od kojih jedan ide izvođaču, a ostali autorima teksta i glazbe. U slučaju da je sve napisao i izveo isti čovjek, tada dobiva jednu statuu”, pojasnio je Propadalo. Podsjetimo, prva je statua izrađena tek 1994. godine, a otišla je u ruke Tonyju Cetinskom, koji je odnio pobjedu s pjesmom “Nek ti bude ljubav sva”.