NA DANAŠNJI DAN: Plasiran prototip Jeepa i to američkoj vojsci

Autor: dnevno.hr

Kako je došlo do stvaranja Jeepa ? Točno 11. srpnja 1940., u svrhu hitne modernizacije ratnog stroja, američka vojska raspisuje natječaj za nabavu laganog, funkcionalnog, izdržljivog i moćnog vojnog terenca. Proizvedeno ih je više od 600.000, prenosi Auto portal.

Poznati iskaz kako je Jeep dobio rat, svakako jest preuveličavanje stvarnosti. No nema nikakve sumnje da je ovo legendarno terensko vozilo bilo jedno od oruđa koja su najviše pomogla američkim i savezničkim vojnicima tijekom II. svjetskog rata. Više od 600.000 primjeraka je proizvedeno i nije bilo bojišnice na kojoj ta nevjerojatna vozila nisu sudjelovala u akcijama.

Valja se stoga prisjetiti i nastanka Jeepa, a priča je počela 11. srpnja 1940., kad je američka raspisala natječaj za multifunkcionalno vojno vozilo. Rok za predaju bio je 22. srpnja 1940. Proteći će još dvije godine do američkog uključenja u rat, no nije bila potrebna posebna vidovitost da se pretpostavi kako će do njega doći. Stoga je natječaj za izradu novog vojnog vozila bila jedna od neophodnih priprema za neminovno.

Propisano je višenamjensko vozilo s uključivim pogonom 4×4, međuosnog razmaka ne većeg od 191 cm, traga kotača do 119 cm, nosivosti 300 kg, mase 590 kg (kako bi se mogao prevoziti zrakoplovom), motora najvećeg okretnog momenta najmanje 115 Nm (zanimljivo, snaga nije bila propisana) i najveće brzine najmanje 80 km/h.

Uvjet je bio i da ima vjetrobran na obaranje te da se jednostavno održava, kako bi ga mogao popraviti svaki vojnik, pomoću kliješta i nekoliko ključeva. Premda danas Jeep povezujemo ponajviše s tvrtkom Willys-Overland, zanimljivo je da oni nisu bili ni dizajneri ni jedini proizvođači tog vozila.

Na natječaj raspisan 11. srpnja 1940., uz Willys-Overland, javio se i American Bantam, danas zaboravljena tvrtka koja je proizvodila male automobile po licenci britanskog Austina. Premda je Willysova ponuda bila povoljnija, ugovor je dobio Bantam, jer je jedini jamčio isporučiti prototip u 49 dana i proizvodni model u 75 dana.

Testiranja Batmanovog prototipa provođena su na vojnom poligonu Holabird u Baltimoreu između 27. rujna i 16. listopada. No kako već prvih dana vojna komisija nije bila baš zadovoljna karakteristikama, a Bantam nije imao dovoljno proizvodnih kapaciteta, zbog ratnih uvjeta nije bilo ni vrijeme ni mjesto za poslovni fair-play.

Vojne su vlasti na poligon pozvale stručnjake konkurentskih tvrtki Willys-Overland i Ford. Prisustvovali su najvažnijim ispitivanjima te im je, u maniri najprljavije industrijske špijunaže, predana cjelokupna tehnička dokumentacija. Nacionalni su interesi, ipak, bili u pitanju…

Na današnji dan, 13. studenog 1940. Willys je američkoj vojsci dostavio prototip Willys Quad (ta je oznaka odnedavno postala sinonim za 4-kotače-motocikle), koji će promijeniti tijek povijesti. Tri dana kasnije vojsci će pristići sličan Ford Pygmy.

Bantam će, temeljem dobivenog ugovora, od 31. ožujka do 6. prosinca 1941. isporučiti 2605 terenaca BRC 40. Ali, to očito nije bilo ono što je vojska tražila, prvenstveno zbog slabašnog motora od 45 KS. Zbog toga su uglavnom isporučeni SSSR-u sklopu programa Land-Lease ratne pomoći i krajem 1941. ugašeni.

Nasuprot tome, Willys Quad bio je funkcionalniji i čvršći, a najveća mu je prednost bio žilavi 4-cilindarski benzinac L134, poznatiji nadimkom ‘Go Devil’, koji je iz 2199 ccm istiskivao 60 KS. Odlučeno je da će ga proizvoditi Willys-Overland i Ford, dok će Bantam uglavnom biti uključen samo u proizvodnju prikolica.

Iz tog je zamršenog rodoslovnog stabla izniklo jedno od najuspješnijih vozila čitave automobilske povijesti, koje je tijekom rata imalo oznake Willys MB i Ford GPW, ovisno o proizvođaču. Ostaje još razjasniti , koje se uskoro udomaćilo i po kojemu je ovaj ratni terenac ušao u legendu.