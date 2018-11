Na današnji dan: U New Yorku održan prvi automobilski salon na svijetu

Autor: Dino Milić Jakovlić

Među 66 izlagača bio je čak 31 proizvođač, vrlo skupu ulaznicu od 50 centi kupilo je 10.000 posjetitelja, a zvijezda je bio Oldsmobile Curved Dash, koji 1901. postaje prvi masovno proizvedeni auto na svijetu i za kojeg je 1911. uvedena prva tekuća traka, piše Autoportal.

Izložba u njujorškom Madison Square Gardenu, otvorena 3. studenog 1900., općenito smatra se prvim pravim automobilskim salonom na svijetu, u današnjem smislu tih riječi. U organizaciji Automobile Club of America pristiglo je 66 izlagača te čak 31 proizvođač automobila, no niti jedan koji bi uspio preživjeti do danas.

I uz iznimno skupu ulaznicu od tada vrtoglavih 50 centi oko 10.000 posjetitelja tijekom tjedan dana razgledalo je nova čuda tehnike, uključujući i Oldsmobile Curved Dash, koji je 1901. postao prvi masovni automobil na svijetu i prvi koji se, 1911., počeo proizvoditi na tekućoj traci.