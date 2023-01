AUDICIJE ZA PAMĆENJE! Svojim izvedbama uveseljavaju nas godinama: Ovi su nastupi bacili u sjenu i same pobjednike!

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Nedavno je najavljen povratak showa “Hrvatska traži zvijezdu”, zabavnog pjevačkog natjecanja koji se na RTL televiziji emitirao od 2009. do 2011. godine. Tri sezone bile su “odskočna daska” nekim glazbenicima, poput Bojana Jambrošića, pobjednika prve sezone, ili Kim Verson, koja je pobjedu odnijela u drugoj sezoni.

Osim po današnjim glazbenicima, show je ostao zapamćen i po žiriju, koji je nerijetko nasmijavao gledatelje. Dan danas se pamte neke izjave Tonyja Cetinskog i Gorana Lisice Foxa, koji su bili stalni članovi žirija. Tijekom sezona, u žiriju su se izmijenile Jelena Radan, Anđa Marić i Ivana Mišerić, čije reakcije na osebujne kandidate također pamtimo.

Ipak, najviše u sjećanju ostaju kandidati koji su svojim neobičnim nastupima ostali zapamćeniji od nekih koji su prošli i do emisija uživo te posljednjih krugova natjecanja. U nastavku su neki od takvih nastupa, koji su nas do suza nasmijali tada, a to čine i danas, s obzirom na komentare na YouTubeu. Osim što su nas uveseljavali, osvojili su i naša srca hrabrošću, jer pred kamere uistinu nije lako stati, posebice kada silno želiš ostvariti svoje snove.





Valentino Grujić – Hello Kitty

Valentino je sve zatekao svojim neobičnim izgledom čim je stao pred žiri. Za audiciju je odabrao pjesmu “Zauvijek tvoj” Jacquesa Houdeka, a tijekom izvedbe imao je probleme s tekstom. Žiri je više komentara imao na račun njegova izgleda, nego pjevanja, no Valentino je ostao svoj i samouvjereno rekao: “Pa dobro, što svaki muškarac mora izgledati mačo da bi bio muškarac?” Upravo je tom rečenicom mnogima postao “legenda”.

Ivana Pupinić – Pjevam danju, pjevam noću

Dan danas se pamti outfit Ivane Pupinić, koja je se poslužila bocom kao mikrofonom i otpjevala poznati hit “Pjevam danju, pjevam noću”. Osim njezine izvedbe, gledatelje je prilično nasmijala i reakcija Cetinskog, koji nakon teatralnih kretnji po studiju nije mogao suzdržati smijeh. Gledatelje je osvojila svojom uživljenošću u pjesmu, a svi ćemo se složiti kako bi baš s ovakvim uživanjem svi trebali pjevati.









Marino Momić – “Tony, ženi me, molim te”

Velike simpatije prema Tonyju Cetinskom pokazao je kandidati Marino Momić, koji se nakon neuspjelog pokušaja u prvoj sezoni, odlučio još jednom vratiti. Severinina “Tvoja prva djevojka” nije oduševila žiri, pa se odlučio za hit Toma Jonesa, poznatu pjesmu “Sex bomb”. Iako je bio samouvjeren, žiri ponovo nije poželio slušati ga dalje. Čak ni Tony, prema kojemu je Marino pokazivao simpatije. Ipak, svojom otvorenošću osvojio je gledatelje.









Valentino Vukić – velika očekivanja u Tribunju

Pjesma “Quit playing games” Backstreet Boysa ovim je nastupom dobila jednu od najurnebesnijih verzija. Iako je sam nastup dao naslutiti ishod, ono što je uslijedilo nitko nije očekivao. Valentino se poprilično naljutio na žiri kada su odlučili poslati ga kući, a njegove izjave donijele su mu među mnogima titulu najsmiješnije audicije ikad.

Toni Kulačin – “Često mijenjam cure”

Nesvakidašnji nastup definitivno je imao Toni Kulačin, no njegove izjave su ono što se pamti. Neke od njih su: “Živim s nonom jer je šlagirana”, “Često mijenjam cure”, “Živim u Rijeci od prvog dana rođenja”, “Pozdravljam cijelu Rijeku i one koji me znaju. Počevši Autotrolej, policiju.” Svi sigurno pamte i kako je na početku pozdravio svoju djevojku Natašu, a na kraju djevojku Helenu. Snimka njegova nastupa ima oko 1,3 milijuna pregleda, a dan danas pristižu komentari uveseljenih gledatelja.

Marko Kaleb – najveći Vucin obožavatelj

Simpatični Marko sve je oduševio svojom energijom, ali i poznavanjem lika i djela Siniše Vuce. Marko nije ostvario željenu glazbenu karijeru, ali je osvojio srca mnogih. Ipak, njegova vjerojatno najveća želja ostvarila se upravo u ovom showu, kada mu je na audiciju “upao” njegov idol Vuco.

Mile Drmić – “Ispod kašina”

Simpatije mnogih pokupio je i Mile Drmić, simpatični obožavatelj Tonyja Cetinskog, koji je za audiciju izabrao upravo njegovu pjesmu “Nek’ te zagrli”. Mile je otpjevao pogrešne riječi, no svojom skromnošću i toplinom ostao je svima u sjećanju. Posebno se svidio samome Cetinskom, koji ga je pozvao kao gosta na svoj koncert u Rovinju, kada su zajedno otpjevali spomenutu pjemu.

Tomislav Vranješ – capoeira majstor

Probleme s tekstovima imao je i Tomislav Vranješ, kojemu je žiri savjetovao da se ipak drži capoeire. Nakon što je pokušao otpjevati pjesmu “Ovo mi je škola”, zapuhan je zamolio za drugu šansu. Uslijedio je pokušaj pjesme o capoeiri, no uspio je izustiti tek nekoliko riječi. Srećom, pokazao je talent u ovoj kompleksnoj vještini, stoga se nadamo da je nastavio s glazbom makar kroz ples.

Kompilacija “Nebrušeni dijamant”

Za kraj, evo još nekoliko pokušaja koji nas dan danas nasmijavaju. Nadamo se da će nam i nova sezona showa donijeti mnogo smijeha i dobre glazbe te da ćemo upoznati još mnoge simpatične kandidate.

Ne zna se još tko će biti u žiriju, no nadamo se da će imati poštovanja prema svakome tko sanja velike pozornice, bio ili ne stvoren za njih.