Atraktivna Ivana Mišerić progovorila nakon bolnog prekida otkrila što ju pali! ‘Jako je čudan ovaj period’

Autor: Dnevno

Radijska voditeljica Ivana Mišerić (36) godinama je omiljeni glas radija. Svojom energijom i šarmom uveseljava i staro i mlado, ali i gledatelje s obzirom na to da trenutno nastupa u showu “Tvoje lice zvuči poznato All Stars”.

Tijekom snimanja showa, doživjela je tragediju, kad je iznenada preminula njena majka, o čijoj se smrti voditeljica oglasila povodom majčinog rođendana. Njena objava tad je mnoge duboko dirnula.

“Znala je reći : ‘I Severina danas ima rođendan, znaš?’ Znam Buba. Malo godina bi danas proslavila….evo baš sada bih ti došla doma vjerojatno sa šampitama…ili šaum rolicama…možda bi se rasplakala kada bih ti čestitala rođendan, možda i ne bi… ne mogu procijeniti. Bilo ti je teško proći zagrljaje bez suza. Put suza traje… Čekam da prodišem. Glas, pozivi…tvoja blagost postojanja mi u ovom trenu najviše nedostaju. Otišla si brzinom svjetla. I tiho, kako si i živjela. Zato te valjda sada tražimo u Suncu. Život se tako nenadano ugasi i da mogu …toliko toga bih sada više… da mi je samo 3 minute još. Sve dajem! Svaki trenutak je dragocjen. Vidim to. Bila si i ostat ćeš najbolja mama. Vidimo se jednom na ljepšem mjestu. Volim. Beskrajno. Budi mi u miru Bubica…..i smij se. Sretan ti rođendan”, poželjela je voditeljica.

Nakon prekida joj odgovara samoća

Osim gubitka majke, Ivana je sredinom prošle godine prekinula dugogodišnju vezu sa suosnivačem hrvatsko-slovenske tvrtke Bellabeat Sandrom Murom.









Danas tvrdi da u njenom privatnom životu nema ničega čime bi se pohvalila, te kako joj trenutno odgovara samoća. “Jako je čudan ovaj period i mislim da je na neki način utjecao na sve nas i ostavio traga, ne možemo se družiti, ići gdje poželimo, tako da je taj psihološki element ostavio neku mini tjeskobu u meni, ali s druge strane mi čak ova izolacija i samoća trenutno odgovaraju”, rekla je voditeljica za Dnevnik.hr.

Otkrila je i kako joj je bilo teško pripremiti se za novu transformaciju u popularnom showu. “Užasno mi je bilo teško naučiti tekst i ući u taj lik, imala sam lagani ‘meltdown’ pred taj nastup”, rekla je Ivana, te otkrila: “Na radiju puno pričam. Tako da je to konstantna borba, baš idem po rubu, ali me čak to malo pali”.