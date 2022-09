ASTROFIZIČAR OTKRIO DUGO ČUVANU TAJNU: Omiljeni vanzemaljac E.T. nije ono što smo cijelo vrijeme mislili!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

E.T., omiljeni vanzemaljac iz istoimenog filma i nakon četrdeset godina je još uvijek vrlo popularan, a ovaj tjedan je javnost imala prilike doznati nevjerojatnu činjenicu o ovom liku, kojega je otkrio sam astrofizičar Neil de Grasse Tyson.

Prilikom gostovanja u Late Night Showu Stepena Colberta u četvrtak, razgovor o E.T.-ju potaknuo je dug i živopisan govor deGrassea Tysona o mogućnosti postojanja vanzemaljaca koji su zapravo “osjećajne i svjesne biljke” i što bi mogli ti vanzemaljci pomisliti kad bi “vidjeli vegetaciju koju jedu ljudi na Zemlji”.

Tom prigodom Tyson je otkrio da je E.T., baš kao i Groot iz Čuvara galaskije, zapravo svjesna i osjećajna biljka.





“Inače, jeste li znali da je E.T. svjesna biljka, a ne životinja?” upitao je deGrasse Tyson. “Čekaj, E.T. je biljka?” iznenadio se Colbert i istaknuo da poznati svemirac “ima srce”.

“Da, dali su mu srce samo da se možete poistovjetiti s njim. Ali to je bila biljka”, istaknuo je deGrasse Tyson i dodao da je ovu informaciju dobio od prilično pouzdanog izvora.

“Sjećaš li se da bi E.T znao dotaknuti biljke i one bi ponovno izrasle? E, pa to nije slučajnost”, objasnio je i kazao da mu je sam Steven Spielberg u njegovom uredu rekao da E.T. uistinu jest biljka. “Steven Spielberg mi je rekao”, potvrdio je.