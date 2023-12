Arkanova Anđela studirala je Bogosloviju, a van predavanja ljubila osuđenog kriminalca

Glumica Ljiljana Mijatović je iz ljubavne veze sa Željkom Ražnatovićem Arkanom 1980. godine dobila Anđelu, koja je bila njegovo treće dijete. Ljiljana je bila jedna od najljepših djevojaka svoga vremena, dok je šira javnost pamti po ulozi u filmu “Beštije”.

Njihova Anđela rođena je 1980. godine, završila je Bogoslovski fakultet, a objavila je i zbirku pjesama. Inače, u centru medijske pažnje našla se još prije dvadeset godina kada je navodno započela romansu s osuđenim kriminalcem Kristijanom Golubovićem, kojeg je upoznala dok je služio zatvorsku kaznu u Grčkoj.

Veza s Kristijanom je ipak bila samo pompa?

Ipak, oboje su demantirali vezu.

“Sam Kristijan je ao neke intervjue i lijepo je rekao da mi nikada nismo bili u vezi i to je cijela istina. To je medijima bilo zanimljivo, pa su napumpali. Kao ‘Arkanova kćer i Kristijan’. Čovjeka nisam vidjela od 2001. godine. Dva puta sam ga u životu vidjela na 5 minuta. U prisustvu njegove majke, stražara i upravitelja zatvora. Nisam ga vidjela 21 godinu”, poručila je Anđela.

‘Arkan je volio poeziju’

“Arkan je volio poeziju, stalno me je tjerao da recitiram Desanku Maksimović, kao i “Tatjanino pismo Onjeginu”, što sam uvijek činila. Stavljao mi je glavu na krilo i govorio da mu recitiram. Bio je romantičan i duhovit. Kada se Anđela rodila u Narodnom frontu, imala sam težak porođaj. Posijle nekih dva-tri sata došao je kod mene direktor tog odjela i pita me jesam li ja Ljiljana Mijatović i da me zove muž. Ja sam bila u čudu, jer sam znala da je u zatvoru. Javljam se ja i čujem njegov glas: “Dušo, moja ljepotice, kako ste?” Bila sam šokirana, mislila sam da su ga pustili, a on mi kaže da su digli pobunu u zatvoru i da drže zarobljenog direktora, kako bi mi telefonirao, jer nije mogao biti pored mene”, prisjetila se glumica jednom prilikom.

Inače, Ljiljana i Arkan se nikada nisu vjenčali, kako je sama rekla “iz tehničkih razloga”.

“Mi se nismo vjenčali iz tehničkih razloga, jer je on bio tražen od mnogih država. Pobjegao je iz zatvora, pa se krio, pa zato nismo mogli ni legalizirati našu vezu, iako je on to jako želio. Naša kćer nosi prezime Ražnatović, jer je on na tome inzistirao. Dao je izjavu u konzulatu, tada je bio u zatvoru u Nizozemskoj”, dodala je.