ARKANOV SIN OPET SIPA ŽUČ: Balašević je izdajnik koji je podržao zločinačku akciju ‘Oluja’

Autor: Dnevno

Veliki kantautor Đorđe Balašević preminuo je u subotu 20. veljače u poslijepodnevnim satima, nakon što su se liječnici dva i pol sata u Novom Sasu borili za njegov život. Večeras mu je Noi Sad uputio posljednje pozdrave, a isto su učinili i oni koji su ga voljeli i u Hrvatskoj.

Glazbenici, političari, svatko je imao za uputiti pokoju riječ, a oni koji nisu ljubitelji njegovog lika i djela, uglavnom su bili suzdržani od komentara. No, ne i sin srpskog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana.

Uz video na kojem Balašević na jednom koncertu u Zagrebu publici kazao: “Ja inače pjevam na svom materinjem hrvatskom jeziku ali postoji jedan problem, ja govorim jednu iskvarenu verziju hrvatskog, tzv. srpski”, Veljko Ražnatović je napisao da pokojni pjevač ne zaslužuje ni da ga se spomene.

Ubrzo se njegov ispad izazvao lavinu komentara i u Srbiji, no to Arkanovog sina nije zaustavilo da nastavio.

“Vidim da je moja izjava vezana za lik i djelo pokojnog kantautora Đorđa Balaševića uzburkala duhove u srpskoj javnosti, pa se pitam je li to gore ili ono što je on svojevremeno rekao u Hrvatskoj: ‘Ja govorim jednu iskvarenu verziju hrvatskog, takozvani srpski’. Pjevao je i u Puli 2016. godine, i to 4. kolovoza, pred Hrvatima, dan uoči obilježavanja ‘Oluje’, akcije etničkog čišćenja Srba sa prostora Hrvatske”, kazao je Arkanov sin za Kurir i dodao:









Sin Arkana i Cece Ražnatović dodao je i kako Balaševića nije vrijeđao.

“Ja ga vrijeđao nisam, nemam razloga, ne znam zašto sam ‘prostak’ za razliku od njih koji su ga nazvali ‘gov…..’? Meni samo svakodnevno kroz glavu prolaze slike ubijenih, mučenih Srba, kolona gladne i uplakane djece i majki iz Knina, ‘Dara iz Jasenovca’, slike iz stratišta Jadovno, Stara Gradiška… A, podsjećam, Balašević je koncertom u Puli podržao upravo zločinačku akciju ‘Oluja’. Vidim da neki pokušavaju da ga operu tumačenjem njegovih riječi da se tada samo šalio pred Hrvatima? Nije mi ni najmanje smiješno, a iskreno, ne bi mi bilo ni da je, umjesto izrečenog, rekao ‘šalu’ da je ‘hrvatski jezik iskrivljena verzija srpskog’. Bezveze šala. Još jednom, pokoj mu duši, ali izdajnike ne volim”.