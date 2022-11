‘ARAPSKI ŠEIK NAJVIŠE PJEVA ‘DALMATINAC SAM’!’ Grdović privatnim avionom letio turbo bogatom obožavatelju: ‘Dugo su me tražili’

Autor: Dnevno.hr

Na poziv bogatog šeika Mladen Grdović proveo je nekoliko dana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i uživao u VIP tretmanu poput prave svjetske zvijezde.

Šeik je zapravo veliki fan Grdovića, a pjevač je otkrio da su dogovorili njegov novogodišnji nastup u Abu Dhabiju te da će po njega poslati privatni zrakoplov.

Ekskluzivno za IN magazin Grdović je ispričao sve detalje nakon što se vratio.





“Pozvan sam preko nekih koji me dugo traže – šeik Kalif s obitelji, koji slušaju moju muziku, moje pjesme i napokon je poslije dvije godine došao do mene. Uvijek se u njegovom office-u u najvišem neboderu na svijetu, kad on ulazi, moraju slušati moje pjesme. Najviše voli ‘Dalmatinac sam’, zna i malo teksta, pjeva ‘Dalmatinac sam, tu sam rođen ja!”’ priča Grdović.

Dodao je i da su spavali u Dubaiju te da su imali sve što im je trebalo. Kaže, na brodu šeika iz Emirata pjevao je povodom slavlja kraja sezone Formule 1, sporta kojeg je i sam ljubitelj s obzirom na to da mu je i otac bio automehaničar i trkač.

U Emiratima se Grdović družio s nekadašnjim kapetanom Reala Michelom Salgadom koji ga je strašno iznenadio.

Poznati pjevač kaže da će potegnuti i do Katra ako Hrvatska prođe dalje te dodaje će i za doček Nove godine vjerojatno biti kod Kalifa.

No, zanimljivo, i u Hrvatskoj pjeva na fešti za doček. Pa kako će to izvesti?

”Doći će avion njegov i s kompletnom grupom ću ići kod kalifa, ali ovaj put će biti u hotelu, a ne na brodu”, objasnio kako će imati dva novogodišnja nastupa.









Grdović očito živi život punim plućima bez obzira na novinske napise da se razveo, da ne plaća alimentaciju i da svako malo zbog bevande upada u probleme.