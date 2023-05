ANU GRUICU ZAPLJUSNULA GNJUSNA UVREDA: Glumica objavila fotografiju iz teretane, jednoj se ženi prizor nije svidio!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glumica Ana Gruica već godinama pažnju plijeni svojom isklesanom figurom koju često razotkriva u raznim odjevnim kombinacijama i ne skriva od pogleda na društvenim mrežama.

Nedavno je svima zapela za oko u uskoj smeđoj haljini s prorezom oko struka koja je isticala njene definirane trbušne mišiće, koji su rezultat predanog višegodišnjeg rada.

“Treniram od 2005. više manje u kontinuitetu. Naravno da imam pauze i po par mjeseci, ali se uvijek vraćam sportu. Trčanje, teretana, joga, boks, a u zadnje vrijeme i tenis. Sad sam već u fazi kad me boli tijelo ako ne treniram duži period. Slušam svoje tijelo.





Moj kardio trening izgleda ovako: 10 minuta steper, 10 minuta traka, 10 minuta orbitrek, 10 minuta bicikl i kardio gotov. Kad se uspijem organizirati i mirnija je faza života treniram svaki dan, to jest, pet puta tjedno. I taman kad dođem do nekud, život me samelje i stanem, i tako u krug”, napisala je svojedobno Ana.

I dok joj mnogi dijele komplimente da njena postignuća, ni njene fotografije ne prolaze bez loših komentara, a na jedan uvredljvi komentar reagirala je i sama glumica.









“Jedna mi je jednom nakon videa iz gym-a napisala da imam konjsku glavu. A ja samo želim konjsko tilo”, napisala je glumica uz fotografiju iz teretane na kojoj je otkrila da se za takvu figuru treba dobro oznojiti, ali i dala do znanja da je ne diraju komentari poput onog na kojeg se osvrnula.