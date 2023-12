Antonija Blaće otvoreno o izgledu i standardima: ‘Stresno je snimati se bez šminke’

Jedno od mnogima omiljenih voditeljskih lica zasigurno je Antonija Blaće. Donedavno je vodila emisije uživo showa Superstar, a i ovih dana je možemo gledati u kvizu ‘Dođi, pogodi, osvoji’ gdje je već poznato lice.

Nemoguće je ne primijetiti kako svakom pojavom Antonija zrači elegancijom. Za njena najbolja izdanja na malim ekranima zaslužan je, naravno, cijeli tim stručnjaka, a Antoniji je bitno da je odjeća ne opterećuje.

“Mogu izići u bilo čemu”

“Naravno da će gledatelji obratiti pažnju na ono što sam odjenula. Ipak, najvažnije mi je da kad se odjenem, to bude zadnji trenutak u kojem sam o tome mislila. Mogu izići u bilo čemu, ali ne bi me nitko odjenuo u prekratku suknju pa do tih sukoba nikad i ne dođe”, izjavila je za Večernji list.









Ova simpatična voditeljica već neko vrijeme drži fokus na vježbanju i zdravoj prehrani. Vidljivo je i kako je smršavjela, no sama Blaće smatra da je to sve i dalje ‘izvan standarda’.









“Kad se za Instagram snimam bez šminke, bude mi stresno u smislu kako će to izgledati. Shvatila sam to još davno, iz doba Big Brothera kada su me ljudi vidjeli tek probuđenu, raščupane kose. Jako je naporno kad stalno moraš pružati određenu razinu izgleda, humora, prezentacije jer si stvorio neku sliku o sebi. To ne mogu”, priznala je.

Iako je uvijek rado viđeno lice, niti Antonija nije imuna na loše komentare. Priznaje kako joj oni loše padaju, te da se zapita što je krivo napravila ako misli da nekome nije draga. Biti hladnom joj, kaže, ne uspijeva, no i dalje ne dozvoljava da je negativa zaustavi u daljnjem napretku.