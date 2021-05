ANTE GOTOVAC O SVOJIM ‘MALIČKAMA’: ‘Dam joj 10 eura i miran sam. Ne treba mi nitko doma’

Autor: Dnevno

Nekoć kralj razuzdanih zabava Ante Gotovac koji je postao poznat javnosti zbog reality showa “Gotovčevi” koji je snimao s bivšom suprugom Simonom Mijoković, otkrio je detalje iz svakodnevnog života.

Danas se kaže zdravo hrani. Brine o formi, zbog čega žestoko trenira, a dodaje kako je Miroslav Čitaković- Čite zaslužan je za njegovu istesanu liniju. Plivanje u ledenoj Savi i trčanje uz nasip, Anti je postalo sasvim uobičajeno.

Njegova bišva supruga javno je progovorila o paklu droge i prostitucije kroz koji je prošla, no sa Antom s kojim ima kćer Gabrijelu, ostala je u dobrim odnosima, ali i njenim suprugom, a Simona mu pripisuje i zasluge za njen današnji život u vjeri, jer je on bio taj koji ju je odveo fra Zvjezdanu Liniću.

“Ponedjeljkom, srijedom i petkom nema maličkih, onda su treninzi”

Danas pak otkriva kako više ne traži ženu za ozbiljnu vezu, no zato kaže ima puno ‘frendica’. “Ne treba mi nitko doma. Zabavljamo se vani koliko treba, a i kad dođemo doma, hoću da odu. Panika me čopi kad bi neka htjela prespavati, ja joj onda velim: ‘Imaš, mala, tak lepi taxi ispred’, dam joj 10 eura i miran sam”, izjavio je za 24 sata i dodao da ne planira tražiti srodnu dušu s kojom će ostarjeti.

“Žena ti treba zapravo samo za seks, a za to nemrem gledat jednu te istu. Kuhati si znam sam, novce znam jako dobro potrošiti sam, ne treba me to netko učiti”, smatra Ante i tvrdi da ima puno fotografija i klipova s različitim ženama.

Dvije male, tri male, pa još jedna…Kondom u životu nije nosio

“Evo baš se idem sad naći s dvije male na ručku, pa ću se onda naći s još tri i idemo kod mog prijatelja na večeru, nakon toga moram pokupit još jednu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom nema maličkih, onda su treninzi”, kaže sasvim iskreno.

Otvoreno kaže i da nikad nije stavio kondom u životu, pa ni onda kad se pričalo o AIDS-u.