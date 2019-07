Ankica Grossi i Toni Janković predstavili singl ‘U srcu riječi umiru’

Autor: Dnevno

Pjevačica Ankica Grossi je u suradnji s Tonijem Jankovićem, prvim pjevačem Divljih jagoda, objavila svoj drugi studijski uradak kojim nastavlja uspješan dosadašnji rad po okriljem Croatia recordsa.

Nakon uspješnice „Suza nisi vrijedan“, mlada pjevačka zvijezda Ankica Grossi, inače članica Showtime Banda, u snažnoj se ljubavnoj baladi „U srcu riječi umiru“ našla u duetu s Antunom Tonijem Jankovićem. Kao što riječi iz srca izviru kada ljubav progovara, u srcu riječi umiru kad ljubav izgubi dar govora. Imati hrabrosti reći ili ipak na kraju prešutjeti sve? Već na prvo slušanje to je pjesma zadivljujuće snažne interpretacije u kojoj se osjeti lakoća prenošenja emocija i suptilne energije.

Ovo je prvi duet Ankice Grossi, koji autorski potpisuju Vedad Hadžiavdić, gitarist Teške industrije, zaslužan za glazbu i aranžman dok je Toni Janković napisao tekst. Na aranžmanu je uz Vedada radio i Hrvoje Prskalo, gitarist benda Bang Bang koji je zaslužan za produkciju pjesme.

“Surađivati sa Vedom mi je uvijek zadovoljstvo jer imam povjerenja u njega da će napraviti super pjesmu. Zaljubila sam se u već na prvo slušanje i odmah sam znala da će biti izvrsna i po mom ukusu. Surađivati s Tonijem je pravo zadovoljstvo jer je profesionalac u struci i drago mi je što je ovaj duet snimljen baš s njim.”, rekla je Ankica Grossi o ovom duetu kojeg možete poslušati ovdje:



Ankica Grossi bavi se pjevanjem od svoje 14. godine, a iza sebe ima više stotina nastupa po vjenčanjima, festivalima, klupskim i humanitarnim koncertima. Prvim samostalnim singlom „Suza nisi vrijedan“ započela je svoj glazbeni proboj, a do sada je već izvodila autorske pjesme na festivalima Melodije hrvatskog juga, Marco Polo Fest na Korčuli i Neum fest-u što je kulminiralo suradnjom na ovoj pjesmi.

“Ankicu Grossi upoznao sam na Neum festu gdje sam se predstavio pjesmom Vedada Hadžiavdića i Krunoslava Krapeca ,,Te nemirne usne”. Nakon nekog vremena Vedo me je nazvao i predložio da s Ankicom napravimo duet. Naravno, budući da inače volim duete,a naročito sa ženskim vokalima, rado sam pristao na tu zanimljivu suradnju. Napisao sam tekst i poslao Vedi, a on je to lijepo uglazbio i tako je nastala pjesma ,,U srcu riječi umiru “. Bilo je to jedno odlično iskustvo i iskreno se nadam da će pjesma naći put do publike.”, otkrio nam je Toni Janković