Anja Šovagović otkrila zašto ne jede preko dana: ‘Ni na probi ne mogu odmoriti’

Proslavljena hrvatska glumica Anja Šovagović Despot na kazališnoj sceni nezaobilazno je ime. Svojom karijerom iza sebe ostavlja itekakvu ostavštinu, a sigurno je kako je čeka još mnoštvo glumačkih uspjeha i priznanja. Mnogi se također dive i njenoj vječnoj mladosti, budući da i u šestom desetljeću ima liniju za poželjeti.

Ovih dana glumica je na poslovnom planu dosta zauzeta. Osim što se priprema za premijeru nove predstave, zadnjih nekoliko mjeseci piše novu knjigu. A književnosti se okrenula i zbog svojeg oca, pokojne legende Fabijana Šovagovića, te bi rado surađivala u stvaranju njegove monografije.

“On je ostavio zaista jedno ogromno blago, moj tata, i na filmu, i na televiziji, i u kazalištu. I nije monografija nešto nešto što može obuhvatiti sve to. On je bio književnik, napisao je dramu, pisao je knjige, jedan presjek njegovog dijela mislim da bi bilo važno zabilježiti”, komentirala je glumica u razgovoru za In Magazin.

Ocu nije bilo drago što glumi

Naravno, u svemu što radi jedan od najvećih izvora podrške joj je suprug, Dragan Despot. I on i njena djeca podržavaju je u glumačkim pothvatima, za razliku od njenog oca koji je imao prigovore. Naime, nikada mu nije bilo drago što su se ona i brat Filip Šovagović odlučili zaploviti glumačkim vodama, iako je i on sam od toga napravio karijeru.

Njeni obožavatelji uskoro će je moći gledati i u premijeri predstave ‘Tere i Luce’, gdje glumi sa Natašom Janjić Medančić. Predstava je nastala pod redateljskom palicom Marka Torjanca, a čini se kako će Anja zbog nje morati malo prilagoditi svoj raspored. Priznala je kako se to najviše odnosi na njenu prehranu, koja će pretrpjeti neke promjene.









“Promijenim krevet svaki dan na probi nekoliko puta, a u predstavi ću jednom. Dosta i jedem, tako da ću i to morat prilagodit preko dana, da gladujem preko dana da navečer mogu jesti u predstavi. Baš sam komentirala to s krevetom, kako posteljinu zamijenim da ni na probi ne mogu odmoriti”, pojasnila je glumica.