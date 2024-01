Anja Alavanja doživjela neugodno iskustvo na skijanju: ‘Ovo me prestravilo’

Autor: I.D.

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac na Instagramu često dijeli zgode koje doživi na putovanjima, a sada je podijelila jednu situaciju koja joj se dogodila tijekom skijanja u Nassfeldu. Idilična atmosfera u jednom trenutku je poprimila drugačije značenje i Anja priznaje kako joj nije bilo svejedno.

“Dan je počeo s “oooobožavam skijanje!!!”. Onda se pri vrhu vrijeme pokvarilo, navukli se oblaci, počeo je puhati jak vjetar i padati snijeg. Skijamo mi, i sjednemo na onu otvorenu sedežnicu vulgaris, trosjed. U jednom trenu sedežnica se naglo zaustavi, a mi od te sile odletimo u zrak. A tko leti, mora i pasti. Svi vrište kao na vlaku smrti, što me dodatno prestravi”, napisala je na početku objave kako se u trenu situacije od sretne pretvorila u zastrašujuću.

‘Ne znam je li vjetar doprinio ludoj vožnji’

“Idemo gore dolje, kao na katapultu. Gledam tu sajlu koja se ne smiruje, već nas baca kao list na vjetru. Stisla se ja uz muža i vičem “mene je straaaah”. Trajalo je to 15-ak sekundi…dovoljno da više ne obožavam skijanje. Eto, ne znam je li vjetar doprinio ludoj vožnji, ali to nikada nisam doživjela. Eto, jedan motivacijski post za sve one koji kreću put Alpa. Ništa nam se nije dogodilo, a malo straha nikog nije ubilo”, napisala je Anja.









Početak godine joj je startao zanimljivo, a voditeljica se nedavno osvrnula i na 2023. godinu od koje smo se oprostili nedavno i zaključila kako joj je ta godina bila veličanstvena. “2023., bila si veličanstvena. Čudim se što je sve stalo u 365 dana. Toliko lijepih trenutaka, druženja, putovanja, izleta, izlazaka…Novih i starih poslovnih pothvata.









Moji dečki s kojima je sve lakše i sve teže, ali na kraju dana prekrasno. Moj mlađahni muž koji mi ne da mirovati i kad bi mogla, jer sigurno nešto važno propuštamo. U sljedećoj nam želim jednako toliko zdravlja i ljubavi, i da se družimo i ružimo, jedemo, pijemo, smijemo”, poželjela je Anja.