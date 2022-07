ANICA KOVAČ POTVRDILA ŠPEKULACIJE: ‘Robert se seli na drugu lokaciju, a ja i djeca ćemo se bazirati na Hrvatsku’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač potvrdila je da se seli natrag u Hrvatsku, točnije u Zagreb, a njezin suprug Robert Kovač iz Monaka, zbog posla, odlazi na drugu lokaciju.

‘Robert se seli na drugu lokaciju, a ovaj put smo odlučili da se djeca i ja baziramo u Hrvatskoj i da će on doći što češće može i mi naravno njemu, iz jednog pustog razloga jer mi Marko sada ima 15 godina i više od dva metra pa mislim da se s njim trebamo lagano bazirati na košarku, s nogometa prelazimo na košarku’, izjavila je za In Magazin.

Anica je rođena u Njemačkoj, no čvrsto je odlučila da tamo ne želi živjeti. Destinacija na kojoj želi nastaviti svoj život s obitelji je Zagreb.





‘Nakon Frankfurta, Bayerna i Monaka, bez obzira na to što nam je u Monaku bilo lijepo, pogotovo u koroni, jako je siguran grad, dobar je bio, nije baš za djecu toliko, ali evo vrijeme je da se vratimo kući. Ja u Njemačku jednostavno ne želim, bez obzira na to što sam u njoj rođena, volim svoje. Konačna destinacija bit će Zagreb’, ispričala je.

Anica se u intervjuu prisjetila svog pokojnog oca kojem je posvetila tetovažu otkucaja srca na ruci pa je zaplakala.

‘To je zadnji otkucaj mog tate koji je umro prije osam mjeseci. To čuvam, to mi je kći uslikala i to držim’, otkrila je uplakana Anica Kovač.