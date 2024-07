Andreu Šušnjaru ljubi Nijemac: Zbog nje se preselio u Split, a ona jezik nije znala ni beknuti

Autor: B.G.

Uskoro bivša pjevačica Magazina, Andrea Šušnjara, nakon 14 godina u grupi Magazin započinje solo karijeru, a za nasljednicu ima samo jedan savjet – i to onaj koji je 2010. godine njoj dala prethodna pjevačica Magazina.

”Ja mogu jedino njima proslijediti savjet od Ivane Kovač kad sam ja dolazila 2010., a to je da bude svoja. Koja god dođe, neka samo sluša sebe i bude ono što je”, izjavila je Andrea za In magazin.

No, nije solo karijera jedini novitet u životu vrckave 37-godišnje Splićanke. Naime, sada je i prvi put progovorila o ljubavi sa samozatajnim Nijemcem, koji se zbog nje preselio u Split: ”On će me ubit ako sad pričam o njemu jer je on jedan običan, normalan čovjek. Inače je Nijemac, tako da je to bilo vrlo zanimljivo u početku zato što ja ne znam njemački jezik, ne namjeravam ga naučiti, tako da sam ga u početku dosta ispravljala. Sad već priča poprilično tečno tako da ne bi nikad rekli da je rođen u Njemačkoj i da je živio sve do prije par godina, tako da sretno sam zaljubljena”, rekla je.

O braku ipak ne razmišlja

Iako je u sretnoj vezi nekoliko godina, ova miljenica hrvatske publike, osobito one u gradu pod Marjanom, o braku još ne razmišlja.

”Teška sam po tom pitanju, vrlo teška. Imam neke traume iz djetinjstva, iz prošlosti, privatne naravi, tako da ne odlučujem se za to olako. Mislim da ljudi danas taj pojam shvaćaju preolako, tako da ja moram jako dobro razmisliti i moj dečko mora biti jako, jako uporan da bih se ja eventualno udala. Mislim nikad ne reci nikad, ali zasad mi to nije u planu.”, kaže.









Podsjetimo, s obzirom na to da je Andrea 14 godina provela u grupi stekla je titulu najdugovječnije članice benda, dok je prije nje bilo pet poznatih pjevačica. Prva je bila Ljiljana Nikolovska, zatim Danijela Martinović, Jelena Rozga i Ivana Kovač. Ipak, ovih je dana sve zaokupila fama o njenoj nasljednici, za koju većina smatra da bi mogla biti Lorena Bućan. Šuškanja su krenula nakon završetka spektakla ‘Melodije Jadrana’ na kojima je Lorena predstavila pjesmu ‘Melem’, koji je mnoge podsjetio na hitove grupe Magazin iz doba kada je s njima bila Jelena Rozga te su se stoga krenule razvijati brojne teorije kako bi Lorena mogla biti buduća nasljednica.