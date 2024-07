Andrea Šušnjara o odrastanju u siromaštvu: ‘Morala sam se zadovoljiti onim što mi drugi daju’

Autor: M.T.

Ovogodišnji Story Summer Party ugostio je brojna poznata lica, a posebno se istaknula pjevačica Andrea Šušnjara. Izvela je pjesmu “Sve bi seke ljubile mornare”, čime je dodatno zagrijala atmosferu i pokazala da je spremna za solo karijeru. Nakon 14 godina u grupi Magazin, Andrea je odlučila krenuti samostalnim putem i od jeseni nastupa pod svojim imenom i prezimenom.

Na partyu, Andrea je podijelila mnoge detalje iz svog poslovnog i privatnog života. Na pitanje o tome kako je nastupati unatoč problemima sa štitnjačom, Andrea je priznala da je bilo izazovnih trenutaka. “Bilo je teških dana i nastupa, ali nikada nisam dopustila da to publika primijeti. Pjevala sam čak i kada sam imala upalu pluća, tako da probleme sa štitnjačom ne doživljavam kao nešto pretjerano ozbiljno”, otkrila je Andrea.

Andrea je također govorila o tome kako je njezina karijera utjecala na njezino zdravlje. “Ovaj posao ima svoje prednosti i mane, a jedna od tih mana je rad noću. Bilo je puno neprospavanih noći, puno putovanja i stresa. Naravno da s godinama sve to dođe na naplatu. Sada se, hvala Bogu, osjećam odlično i spremna sam za nove radne pobjede”, rekla je Andrea.

‘Nisam si to mogla priuštiti’

Komentirala je i kritike na račun svojih modnih izbora te otkrila kako se nosila s njima. “Bila sam vrlo mlada kad sam ušla u svijet estrade i javnih osoba, i naravno da su me okrutni komentari boljeli i vrijeđali jer sam bila dijete. No, često te kritike nisu bile zbog mojih izbora, već zbog onih koje su mi nametnuli mladi, neiskusni kreatori i stilisti. Sve je to utjecalo na moje samopouzdanje u tim krhkim godinama. Zanimljivo je što svaki put kada bih bila javno razapeta zbog toga što sam odjenula to nije bio moj izbor, nego su mi to nametnuli mladi, neiskusni kreatori i stilisti koji su još tražili svoje mjesto pod suncem”, objasnila je Andrea.

Prisjetila se svojih skromnih početaka i utjecaja tih iskustava na njezino samopouzdanje. “Budući da sam iz siromašne obitelji, nisam si mogla priuštiti ono što sam željela, nego sam se morala zadovoljiti onim što mi drugi odrede i daju. U tim prvim godinama karijere postalo je normalno da me se sustavno javno vrijeđa i ponižava zbog nečeg što sam odjenula, a ja sam šutjela jer se nisam htjela nikomu zamjeriti. Danas se nosi sve i svašta, a javno vrijeđanje na temelju izgleda je nedopustivo. Svi imamo svoj ukus i preferencije pa tako i ja. Samo mi je žao što sam sve ove godine šutjela, što se nisam bolje zauzela za sebe i što sam dopustila da se moje ime tako koristi.”, prisjetila se Andrea.









Andrea je podijelila svoje razmišljanje o budućnosti i gdje se vidi za 14 godina. “Život me naučio da budem strpljiva i da pustim stvari da idu svojim tokom. Prihvaćam sve što mi život nosi i što mi Bog daje, zato nikada ništa ne silim ništa i ne donosim nagle odluke. Vjerujem da uvijek postoji neki veći plan i da se sve odvija upravo onako kako treba.”, zaključila je Andrea.