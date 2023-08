Anđa Marić začudila priznanjem, evo o čemu je već godinu dana ovisna

Manekenka, pjevačica i spisateljica Anđa Marić već godinama se bori s multiplom sklerozom. O svojoj bolesti nije se libila govoriti, a putem društvenih mreža redovito se hvali bilo kojim napretkom tijekom terapije.

Fanovi nisu oklijevali komentirati

U srijedu je fanove iznenadila objavom snimke treninga prije fizioterapije, ali je i otkrila kako je u posljednjih godinu dana postala ovisna o nekoliko stvari.

“A o čemu ste vi ovisni? Ja sam ovisna o snazi, o sreći, o radosti, o zdravlju i dobrom osjećaju u tijelu, o dobrim ljudima, o osmjesima i tako dalje,” napisala je Anđa uz snimku. Uvijek vjerni fanovi nisu oklijevali obasuti je komplimentima.





Odrađuje trening prije treninga

“Odlična ovisnost… Nekad je bila i moja”, “Dobre su ti te ovisnosti”, “Velika si mi inspiracija”, “Da su barem svi pacijenti kao ti”, “Bravo draga, moram se pokrenuti”, “Kraljice”, komentirali su joj pratitelji.

Ranije je podijelila još jedan video u kojem je istaknula koliko uživa u tjelovježbi koje se pridržava.









“Toliko sam zavoljela vježbanje da sam otišla na trening prije treninga sa fizioterapeutom. Kako se to dogodilo i zašto je to moguće? Zato što se osjećam fenomenalno, snažno, održivo. Idite za tim,” priznala je.









Podsjetimo, Anđi je dijagnosticirana multipla skleroza kada je imala 35 godina. O bolesti je više puta govorila u javnosti, a početkom mjeseca prisjetila se kako je reagirala primivši dijagnozu koja joj je promijenila život.

“Osjećala sam se jako ljuto. Osjećala sam se kao da je cijeli svijet protiv mene. Tad sam bila u razvodu u bitki za skrbništvo nad svojim sinom. Ta emocionalna izdaja, to je mene uništilo, ali sam se osjećala tada kao da me i moje tijelo izdalo. Osjećala sam se potpuno napušteno,” komentirala je za In magazin.