ANĐA MARIĆ: Za skrbništvo se borila šest godina, a onda je sina jednostavno pustila ocu, za to ima jako dobar razlog!

Autor: Dnevno

Svog je bivšeg supruga upoznala na snimanju spota za pjesmu Srebrni, a iako su nakon rođenja sina uslijed rastave prošli kroz neke od najgorih godina u životu, na kraju su iz te mučne priče uspjeli izaći kao pobjednici koji su iz teške životne situacije izvukli ono najbitnije.

Inspiratavna priča glazbenice Anđe Marić o tome kako se pomirila sa suprugom Primožem, nakon šest dugih godina borbe za skrbništvo nad sinom Gašparom, danas je gledatelje Jutrograma Z1 televizije bacila u blagi trans i mnogima dala veliku nadu.

Njena priča u razvodu zvuči kao većina drugih, no s jednim velikim zaokretom do kojeg je mnogi bivšim parovima teško doći, a toliko je bitan da bi mogli nastaviti svoj život u “novom ruhu”.

U borbi za skrbništbo ne biraju se alati

Bol, mržnja, predbacivanje ono je što osjećaju mnogi parovi kad shvate da je njihovoj vezi došao kraj, a sve to postaje daleko veći problem kad su u tome i djeca. Bilo je tako i Anđi, koja se u silnoj želji da dobije skrbništvo nad sinom koristila svim mogućim alatima, pa i medijima.









“To sam ja zapravo manipulirala, jer bila sam u stranoj zemlji na stranom sudu kao strankinja. Ja sam manipulirala i ja sam davala priče našim medijima jer je to izuzetno živciralo slovenski sud i zapravo sam tako imala osjećaj da imam glas, da se čuje što mi se događa. Sve je to moje maslo i zahvalna sam medijima što su mi bili podrška”, otkrila je uspješna glazbenica te dodala kako je to sve sad iza nje.

Posljedice razvoda

Mučna borba za sina koja je trajala šest godina na Anđu je ostavila brojne posljedice, a one zdravstvene i danas su uočljive. Anđa teško govori, a i uči se preuzeti ponovno svoje tijelo u svoje ruke.









“Na meni se to odrazilo da sam oboljela neurološki i sad učim ponovno hodati. Učim zapravo preuzeti svoje tijelo.”, otkrila je Anđa, te progovorila o onome što je mnogim roditeljima teško i izgovoriti, a to je da sve to najnegativnije utjecalo na njeno dijete.

Otmica vlastitog sina

“Najviše i najnegativnije se odrazilo na naše dijete i zapravo smo mi stali kad smo to shvatili”, kazala je Anđa te dodala i kako je u jednom trenutku otela vlastitog sina.

“Ja sam to istjerala do kraja i pobijedila na svim sudovima. U jednom trenutku sam ja njega otela i dofurala u Hrvatsku, a nakon toga čim sam dobila skrbništvo on je rekao: “Mama dobro, ti si sad ok i ja mogu ići nazad” Ja sam rekla: “Naravno, ti možeš biti tamo gdje ti želiš”, i tu se iznenadio suprug”, pojasnila je glazbenica.









Supruga reakcija je naravno bila očekivana, te ju je upitao kako to da sad vraća sina, a godinama su se zbog toga krvili.

Borba za djetetova prava

No, ono što mnogi roditelji nekako zaborave tijekom brakorazvodne parnice u kojoj je često cilj nanijeti bivšem partneru to veću bol, pa tako i dijete postaje instrument kako bi se ta bol nanijela, nije zaboravila Anđa. Ona je točno znala da se bori za prav svojeg djeteta i ništa drugo.

“Ja sam se borila za njegovo pravo da on ima pravo izabrati s kim će biti. To je bila borba dvoje roditelja koji obožavaju svoje dijete, a dijete ima pravo birati i tako je sve stalo”, pojasnila je.

Ne gubi vjeru u muškarce

Upitana je li zbog razvoda i mučne sudske parnice izgubila vjeru u muškarce, Anđa je bila više nego jasna – jedno s drugim nema veze.

“Ne nisam. Kako bi mogla izgubit vjeru u muškarce kad imam dva brata i tatu kojeg obožavam i kad imam sina! Bilo bi nepravedno da mislim tako o muškarcima, a okružena sam divnim muškarcima”, ustvrdila je te dodala kako na godine parnice gleda kao na trenutak u životu, te kako danas jasno može vidjeti, kad pogleda u vrijeme kad je upoznal asvog supruga i zašto se zaljubila u njega, te koje su njegove kvalitete. “Jasno mi je. Zato sam bila toliko luda za njim i zato sam ga toliko voljela”, iskrena je bila pjevačica.

Da možemo vratiti vrijeme

Danas bi Anđa postupila drugačije u nekim situacijama, no ne tvrdi da bi sa suprugom ostala. Smatra da bi postupila tako da nema zdravstvene posljedice koje danas ima, a ne bi ni krivila sebe.

“To sam poslije naučila na psihoterapiji. Kad si u tom jeku terora oko sebe koji ti se dešava onda se obično ljudi okrenu sami protiv sebe jer to je onaj najmanji osjećaj moći kojeg možeš imati u svom životu, i onda sam ja sve više sebe kažnjavala”, kazala je te dodala kako je tad bila dosta mlađa, što je možda bila i posljedica njenih reakcija od kojih su ju neke skupo koštale.

Prvi korak ka pomirenju

Iako je silno borila sa svog sina, Anđi su njegove potrebe u jednom trenu postale važnije od činjenice što je s bivšim suprugom prošla pravu kalvariju, zbog čega je odlučila poboljšati njihov odnos, te je napravila prvi korak ka pomirenju.

“Ne možemo očekivati od nikoga da će se promijeniti. Možemo samo početi od sebe. Ja nisam mogla promijeniti situaciju, ali mogla sam promijeniti sebe i kako ja reagiram na tu situaciju. Kad je ona počela biti drugačija prema Primožu, počela se situacija mijenjati, i on se zapravo promijenio”, pojasnila je Anđa ključni korak koji joj je ubrzo donio toliko važan unutarnji mir.

Naime, sin ju je za Uskss pozvao kod oca i pritom joj rekao da želi da prespava kod njih. Anđa se bojala i prva misao bila joj je “kako će spavati u toj kući strave”, no onda je sama sebi rekla: “Ma znaš kaj nije bitno. Bitan je osmijeh na njegovu licu. Dijete nije krivo.”

“Ja sam tamo bila, ponašala sam se normalno, bila sam mama tog djeteta koji je bio toliko ponosan i mislila sam: “Bože, to se tako isplati!”, dodala je.

Najbitnije je oprostiti sebi

Danas je situacija znatno drugačija. Bivši supružnici mogu zajedno provoditi vrijeme, zajedno ručati, pa je tako i Primož nedavno kod Anđe bio sa svojim drugim djetetom, sinom, na ručku. “Proveli smo divno popodne kao ljudi koji imaju zajedničku djecu”, kazala je ponosno glazbenica.

“Mislim da nam je zahvaljujući tome naš sin malo oprostio”, dodala je Anđa koja je otkrila kako se na Uskes ispričala sinu za sve što mu je, zajedno s bivšim suprugom priuštila, no dijete je samo pokazalo da svoje roditelje voli bezuvjetno. “Ma nema veze, ja vas volim svejedno”, kratko joj je odgovorio, a Anđu je taj odgovor sina posebno ganuo. “Ne možeš se dovoljno puta ispričati svom djetetu”, dodala je.

Životna lekcija

Anđa danas zna da je svemu kumovao osjećaj krivice koji je imala prema samoj sebi, te kako se zapravo sve promijenilo kad je oprostila samoj sebi.

“Najbitnije je oprostiti sebi, to je zaista najbitnije. Čak sam čula jednu predivnu priču jedne gospođe: “Možda je taj tvoj bivši suprug došao u ovaj tvoj život da te nauči oprostu”, i kad sam tako pogledala, rekla sam; “Vau kakva lekcija, kakav učitelj””, i sebi da sam oprostila za sve krivo što sam napravila i da znam izgovoriti sebi oprosti, mom sinu i svim ljudima oko sebe – to je bitno, jer ljutnja je otrov koji je u tebi ,a ne osobi na koju si ljut”, zaključila je.