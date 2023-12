Anđa Marić priznala da ima mlađeg brata, Hrvati ga ne znaju: ‘Volio ga je i Elon Musk’

Na fotografijama uvijek nasmijana Anđa pozira s ocem u automobilu. ‘‘Tata, zašto ne daš da te slikam?’ ‘ Pa šta ćeš stara čovjeka da slikaš, to je grijeh protiv čovječnosti’. Evo, to je to. Inače, on je Hercegovac. Sad idemo na jedan poseban susret/izlet u Delnice’, napisala je uz fotografije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Anđa Marić (@andjamarics)

U komentarima su se mnogi javili Anđi s lijepim riječima o njenom ocu, inače umirovljenom profesoru s Građevinskog fakulteta u Osijeku.