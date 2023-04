ANĐA MARIĆ: ‘Podsjeća li vas to na ono klečanje muškaraca koji mole za žensku čednost?’ Tvrdi da je dobila žestok odgovor od ‘molitelja’

U posljednje vrijeme sve više žena javno svjedoči kakve poruke ili pisma dobivaju od ‘hejtera’, ili barem tako tvrde.

Učinila je to i pjevačica i spisateljica Anđa Marić, no ona je poruku koja ju je sablaznila dobila jednim posebnim povodom.

Prepričala je što se, navodno, dogodilo.





Spaljivanje vještica

“Otkad sam najavila svoju radionicu o Strahu, počela sam razmišljati o tome kako se zapravo usuđujem objavljivati toliko puno na društvenim mrežama. Shvatila sam da se iza tog straha krije i neugoda i sram, koji su zapravo strah od odbacivanja. Čudno je to kako strah povlači za sobom i sram, koji se opet veže za strah od odbacivanja od plemena.

A onda sam se sjetila da su samo prije tristotinjak godina spalili posljednje vještice na ovom podneblju, ponekad samo zato što su bile lijepe i zavodljive. Muškarci bi ih poželjeli, a žene bi ih htjele spriječiti da im se njihovi muškarci dive.

Mole za nju?

Podsjeća li vas to na ono klečanje muškaraca koji mole za žensku čednost?” započela je Anđa, pa se prisjetila jedne neugodne situacije.

“Nažalost, dobila sam i ja pismo od jednog perverznjaka koji me je htio obavijestiti o tome kako muškarci mole za moje ćudoređe. Iskusila sam duboko gađenje i stravu, ali istovremeno sam zahvalna što živimo u 21. stoljeću i što me ispred kuće neće dočekati bezuba rulja sa bakljama i vilama koja će me otpratiti direktno na lomaču zbog uznemiravanja nečijih snova”, zaključila je je pa je pozvala pratitelje na svoju radionicu o strahu.