ANA RUCNER SPOJILA ‘NESPOJIVO’: Violončelistica s dečkom i bivšim mužem u Dubrovniku!

Autor: Dnevno

“Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad tad raspao”, ispričao je Vlado Kalember za Avaz.ba šest godina nakon razvoda od slavne violončelistice Ane Rucner s kojom ima sina Dariana.

Iako na ovim prostorima baš i nije uobičajeno biti u dobrim odnosima nakon razvoda, Vlado i Ana se odlično slažu. “Meni je žao što to nije pravilo, već iznimka”, istaknuo je Vlado.

“Stvari se ne popravljaju, već se samo bace”

Dodao je i da je navikao u životu da ništa nije vječno. “Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu tema. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka “, istaknuo je, te dodao: “Ana i ja imamo najljepšu stvar koja se desila, a to je dijete. Mi smo bili u svemu odlični, ali pojavilo se nekoliko različitosti. Pa zašto te različitosti pretvarati u jednakost.”

Kao što za mnoge nije uobičajeno da nakon razvoda ostanu u dobrim odnosima, nažalost, još je manje zamislivo da se bivši supružnici druže, surađuju i da su si jedno drugom potpora. No, Ana i Vlado su jedni od onih supružnika koji su shvatili da iako njihov brak nije mogao ići daljee, da to ne znači nužno i da ne mogu ostati bliski, a zahvaljujući njihovom bliskom odnosu, Ana je uspjela spojiti naizgled nespojivo.









Ana u Gradu

Naime, tradicionalno ususret ljetu priprema festival Ana u Gradu, koji i ove godine obiluje zanimljivim programima. Ipak, posebnu pažnju je uspjela privući ovogodišnjim novoformiranim triom – uz nju će biti glazbenici Vlado Kalember, bivši suprug i Marko Duvnjak sadašnji Anin dečko.

‘Sviram s dečkom i bivšim mužem, a ostalo je moja intima…‘, komentirala je Ana za Jutarnji ovu neuobičajenu simbiozu.