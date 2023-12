Ana Rucner progovorila o problematičnom periodu: ‘Nisam znala kako ću preživjeti mjesec’

Naša poznata violončelistica Ana Rucner, čiji glazbeni talent potječe od roditelja, majke Snježanei oca Drage, u posljednjem razdoblju posvetila se svojoj karijeri na kineskom glazbenom tržištu. S otvorenim srcem dijeli svoje iskustvo o izazovima koje je morala savladati te o velikoj borbi za opstanak na sceni, koja ju je pratila dok se pokušavala afirmirati u zemlji s kulturom koja se bitno razlikuje od naše. Ipak, njezina upornost se isplatila, a danas uživa u plodovima svoga rada. Nije iznenađujuće što često ističe kako je Kina i njezinu publiku prihvatila kao svoje.

“Moj glazbeni put u Kinu počeo je 2011. godine kada sam nastupila na jednom od važnijih događanja, pred više od 150 milijuna Kineza, Global Gala Show-Spring Gala Festivalu u Pekingu, i tom prilikom osvojila vrlo vrijednu titulu ambasadorice turizma grada Pekinga. Do tog sam nastupa došla tada velikim trudim i radom, a na taj put pratila me tadašnjega menadžerica, danas nažalost pokojna, Mira Poljo. Njezinim odlaskom otišli su i mnogi tamošnji kontakti, pa sam jedno vrijeme ponovno tumarala sama. Išla sam korak po korak, nastup po nastup, snimanje po snimanje… i tako godinama. Nažalost, uvijek uz krive ljude koji su me pratili na tom putu. Na kraju sam uoči same pandemije korone potpisala petogodišnji ugovor koji je prekinut zbog lockdowna”, otkrila je Ana za Jutarnji.