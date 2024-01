Ana o Voiceu: ‘Istina, očekivala sam podršku sugrađana, mi Hercegovci to tako radimo’

Autor: Barbara Grgić

“Nema raja do rodnog kraja ni miline bez Hercegovine”, pjevao je još prije desetak godina Ivan Mikulić, hercegovački glazbenik koji nas je svojevremeno predstavljao na Eurosongu s pjesmom “You Are The Only One”, odnosno “Daješ mi krila”, u originalnoj verziji.

Mogli bismo reći da je to predzadnji put kada je Hercegovina pucala od sreće po pitanju nekog glazbenog natjecanja. Zadnji je put to bilo prije četiri godine, u trećoj sezoni showa The Voice kada je pobjedu odnio samozatajni, ali nevjerojatno simpatičan Čapljinac Vinko Ćemeraš. Ana Širić iz Posušja nastavila je taj niz plasmanom u finale u četvrtoj sezoni, kada se u finalu našla odmah uz pobjednika, Martina Kosovca.

“Obitelj, rodbina i prijatelji su mi ogromna podrška, kao i kolege s posla. Istina, očekivala sam dobivenu podršku svojih sugrađana, jer mi Hercegovci to tako radimo, uvijek se međusobno podržavamo kad god treba”, izjavila je Širić.

Odmalena pokazivala sklonost ka glazbi

Inače, Ana je visoka medicinska sestra u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh”, a dodatno, u listopadu 2023. godine, upisala je dvogodišnji diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Kako je rekla svojevremeno za hercegovačke medije, odmalena je pokazivala sklonost ka glazbi, pa je tako počevši od crkve i malog zbora, frame, folklora i klape, došla i do reflektora velike hrvatske show scene.

“Još kao mala sam pjevala u crkvenom malom zboru, pa frami. Također sam bila i u folkloru gdje sam pjevala gangu i tradicijske pjesme. U srednjoj školi sam pozvana u klapu, gdje smo pjevale tradicionalne klapske pjesme, a za vrijeme studija u Splitu pjevala sam paralelno u još jednoj ženskoj klapi. Covid pandemija donijela mi je novi bend ‘Prosta priča’, sastavljen od nas nekoliko prijatelja, a jedna naša proba me je i dovela do scene ovog natjecanja”, rekla je Širić, uz objašnjenje da je posljednje dvije godine života u Zagrebu bila posvećena isključivo svojoj medicinskoj struci.