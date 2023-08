Ana Gruica nije jedina: I ovi Hrvati su istoj osobi više puta izrekli sudbonosno ‘da’, evo tko zbog toga žali

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Svi oni koji u svojoj budućnosti planiraju čuti svadbena zvona, znaju da organizacija ovog velikog dana nije nimalo laka. Odabir vjenčanice, organizacija liste gostiju, pronalazak idealnog mjesta, pa čak i odabir ukrasa – sve to donosi poveće količine stresa onima koji su za to odgovorni.

I dok neki to ne bi mogli podnijeti više od jednom, drugi su to spremni učiniti više puta – i to s istom osobom.

Jedan od novijih takvih primjera u svijetu poznatih hrvatskih lica je splitska glumica Ana Gruica. Ona je nedavno sa svojim odabranikom Boranom Uglešićem po drugi put izmijenila zavjete. Prvi put imali su civilno vjenčanje, a nakon što je Boran uspio dobiti crkveni razvod od bivše supruge odlučili su to ozakoniti pred Bogom.





Nekima je crkveno najvažnije

Splitska glumica nije jedina koja se odlučila na ovakav ‘pothvat’. Pjevač Tony Cetinski je nakon ceremonije u Las Vegasu 2014. godine sa svojom Dubravkom priredio dva velika slavlja, u Vinkovcima i Zagrebu. Sedam godina nakon toga stali su i pred crkveni oltar.

“Ja ne znam, ali ovo u crkvi je bilo najbitnije. Ovo drugo je sve bilo za javnost, za vas da imate što pisati, snimati, a ovo u crkvi je nama bilo najmilije,” izjavio je tada Tony za domaće medije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tony Cetinski⭐️𝕠𝕗𝕗𝕚𝕔𝕚𝕒𝕝 (@tonicetinski)









Pjevač Miroslav Škoro također je nakon civilnog stupio i u crkveni brak. Sa suprugom Kim Ann Luzaich imao je dvije ceremonije u Lijepoj Našoj, dok je treća bila u njenoj rodnoj Americi.

Nakon tri vjenčanja ipak požalila

Nisu samo glazbenici i glumci skloni višestrukim svadbenim slavljima. Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car sa svojom Adrianom u potpunoj je tajnosti prvi puta izrekao sudbonosno ‘da’. No zato se o njihovom drugom vjenčanju, održanom 2021. godine, još dugo pričalo.

Još jedna poznata Splićanka je više puta razmijenila zavjete. Severina je sa svojim sada već bivšim suprugom Igorom Kojićem imala čak tri vjenčanja. Prvu ceremoniju održali su daleko od očiju javnosti u istarskim Balama u rujnu 2015. godine. Potom su uslijedile dvije velike proslave, u Beogradu i Zanzibaru.

Podsjetimo, Severina je svojim nedavnim postupcima pokazala kako zbog nekih odluka i žali. Dvije godine nakon razvoda, na vjenčanoj fotografiji sa Igorom promijenila je originalni natpis. “Mili moj, da se nismo sreli stvarno bi bila grehota…” stajalo je donedavno u opisu. No Severina je to ipak promijenila, i to u samo dvije riječi: “Velika greška.”