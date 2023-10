Amra iz Ljubav je na selu imala težak život u romskoj zajednici: ‘Bog me poslao tim roditeljima’

Autor: I.D.

Kandidatkinja ‘Ljubav je na selu’, Amra Ahmetović (28), tražila je ljubav kod farmera Radoslava Biskupovića. Stigla je na njegovo imanje vrlo entuzijastično, no vrlo brzo se razočarala. Porječkali su se svojevremeno. Rade je Amru optužio kako ga je lagala.

Nakon rasprave i oprosta izbacio ju je s imanja. Ipak, kandidatkinja nije izgubila vjeru u ljubav. Odlučila ju je potražiti i kod Slovenca Jožefa Mastnaka. Ovoj dami rad nije bauk. Odmalena zna što je zanat, a što profesija.





‘Bez obzira kakvi oni bili, ja im se zahvaljujem’

“Kao malo dijete odeš u vinograd i odradiš malo posla i zaradio si. Vrlo je važno da odmalena shvatiš, to je ono što sam ja iz svog iskustva naučila, što je zanat, a što profesija i kako je to kada se zarađuje odmalena za sebe, ali uz pomoć roditelja. Ne kažem sad da su mene roditelji negdje ostavili na putu, nego oni su bili tu i odgojili su me. Bez obzira kakvi oni bili, ja im se ovim putem zahvaljujem, odnosno majci jer otac mi je preminuo”, rekla je Amra za RTL.hr.

Istaknula je kako je važno u djetinjstvu imati neki karakter.

“Drago mi je da sam tako odgojena, a ne kao neka bogatašica. Ovim putem ne vrijeđam bogataše, ali ipak bi trebali naučiti kako se nešto kuha, pegla, kako se nešto radi i jedna najbitnija stvar kome možeš reći ćao, a kome ćao što ima, a s kim samo šutiš i pogledom ga pozdraviš. Mudrost se uči kroz život. Ja smatram da svako dijete, pa čak i ono s ulice treba otići u školu,, a ne da se pati.

Ako roditelji danas nude sve djetetu jer danas imaju sve, nemojte zaboraviti da to dijete kad-tad će ostati samo. Zašto samo, jer roditelji ne znaju hoće li to dijete naći sebi ženu, hoće li imati djecu… to se nikad ne zna. I glupo je da netko ne zna oprati suđe, što je spužva i tako dalje. I onda ostaje doslovno invalid”, zaključila je.

Otkrila s čime se Romi bore

Osvrnula se i na Rome te probleme s kojima se susreću.









“Ja sam u svom kantonu, recimo Romkinja koja je najobrazovanija i radi u vijeću ministara i radim sve što treba. Tako da sam zadovoljna i izborit ću se za svoj narod na neki način, koliko god ja to budem mogla i dat ću sve od sebe da moji državljani Romi žive malo bolje. Nije problem da oni idu u školu i da imaju zdravstvenu zaštitu, već je problem zaposlenje. Mislim da bi se trebalo raditi na zaposlenju”, ispričala je.

“Zaista sam sretna što nisam rođena, što me Bog nije poslao u većini nego u manjini. Sretna sam što me Bog poslao tim roditeljima i što ih je usrećio sa mnom i što ja imam ovakav život”, priznala je Amra za kraj.