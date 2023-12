Amerikanac iz Dubrovnika se zgraža, Hrvati mu čudni zbog ovih stvari: ‘Valjda je do kulture’

Amerikanac Gabriel Cardona, koji inače piše slikovnice za djecu, na TikToku je prava senzacija. U Dubrovnik se doselio prije nekoliko godina i redovito na društvenim mrežama izvještava svijet o životu u Lijepoj Našoj. Tako je u jednom od videa Gabriel otkrio koje su mu tri stvari jako čudne u Hrvata.

“Tri stvari koje uopće ne viđam u Hrvatskoj. Prva stvar su šilterice. Ne vidim puno ljudi da nose šilterice, to ovdje uopće nije popularno. U SAD-u svi nose šilterice, svi imaju barem po jednu u ormaru. Također ima ljudi koji su opsjednuti šiltericama, kao što sam ja. Imam kolekciju svojih. Nikad to nisam skužio, ali valjda je do njihove kulture”, započeo je Gabriel.





“Ovdje u Hrvatskoj rijetko vidim da netko pije kavu iz termosice. Okej, ne mogu pričati baš za čitavu Hrvatsku, ali ovdje u Dubrovniku to baš i ne viđam. Iako ih ima u trgovinama za kupiti i na benzinskim crpkama, Hrvatima je glavna stvar sjediti u kafiću i piti kavicu polako”, otkrio je.

Naime, Gabriel je još naveo da u Hrvatskoj rijetko vidi da netko u pidžami ode u kafić ili dućan.









“Za cijelu Hrvatsku ne znam, ali za Dubrovnik znam – ljudi u pidžamama ne izlaze u javnost. Kao što sam rekao i prije, ovdje su ljudi odjeveni kako bi impresionirali. Ako odete u kafić u svojoj pidžami, to bi moglo biti neugodno. Nemojte to raditi”, zaključio je TikToker, a onda su uslijedili razni komentari.

“Što se tiče pidžama, nije samo Hrvatska, nigdje u Europi ne izlaze ljudi pidžamama, ja živim u Beču i nikad nisam vidio da netko to radi”, “Kava je u Hrvatskoj više od običnog pića. To je ljubav prema sebi = ja, vrijeme ili druženje s prijateljima ili sastanak s poslovnim partnerima”, “Ja sam iz Hrvatske i oblačim se u udobnu sportsku odjeću, ne volim se oblačiti kao da idem u izlazak na kavu”, pisali su korisnici.









“Ajde, kava je eliksir života. Ne žurite, sjednite i uživajte u luksuzu života”, “U Ujedinjenom Kraljevstvu neki ljudi u školu trče u pidžami i kupuju u supermarketu. Moram priznati da ovo nikad nisam vidio prije nego sam došao ovamo”, “To je u svim gradovima u Hrvatskoj. Volimo sjediti s frendicom i piti kavu, volimo se lijepo obući”, “Valjda je u svim balkanskim zemljama isto”, komentiralo se.