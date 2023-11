Amerikanac doselio u Hrvatsku pa savjetovao turiste: ‘Ovo im je svetinja, to ne dirajte’

Autor: I.D.

Amerikanac Gabriel Cardona, koji inače piše slikovnice za djecu, na TikToku je prava senzacija. Naime, ovaj se autor preselio u Hrvatsku s obitelji i redovito na društvenim mrežama izvještava svijet o životu u Lijepoj Našoj. Tako je u jednom od videa Gabriel otkrio koje su tri stvari svetinja u Hrvatskoj.

“Tri stvari koje ne smijete raditi u Hrvatskoj. Prva stvar, nikada ne zovite more oceanom ili vodom, i da budete sigurni, nemojte govoriti niti plaža. Zovite to ‘more’. Broj dva, nikada ne pitajte prolaznike gdje je najbliži Starbucks. Kafići su njihova svetinja, kava je njihova svetinja, to ne dirajte. Na drugom mjestu im je svetinja još vjerojatno crkva”, pričao je Amerikanac u videu.





‘U Hrvatskoj je pijenje kave zaštićeno’

Simpatični Gabriel za posljednju stvar koju stranci ne bi trebali spominjati u Hrvatskoj naveo je nogomet. “Zadnje, ali ne manje važno, Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj nikada ne zovite engl. soccer nego engl. football. Ako želite dodatne bodove od Hrvata, naučite hrvatski i zovite to nogomet”, pričao je.

“Kao dodatni bonus, dat ću vam još ovaj savjet. Dođite ovdje i počnite polako, sve će biti u redu, stvari možda neće ići onako kako ste se nadali, ali znate što – to je dobro”, zaključio je simpatični Gabriel.









Pratitelji su u komentarima otkrili što misle o ovom “svetom trojstvu” u Hrvata.

“Kava na benzinskim postajama (iz aparata sa svježe mljevenim zrnom) bolja je od bilo kojeg Starbucksa!! Kad smo prvi put prešli granicu popio sam četiri takve kave”, “Ja sam iz Hrvatske i pitao sam se, što ovaj tip zna o Hrvatskoj, i moj prijatelju – u pravu si za sve”, “Sviđa mi se koliko postaješ pravi Hrvat, polako postaješ domaći”, pisali su mu.









“Dobro si obavio svoju domaću zadaću”, “Nije problem za mene. Idem u Hrvatsku u bliskoj budućnosti i moguće je tamo živjeti”, “Kao Hrvat, mogu se složiti sa svime što si rekao”, “U Hrvatskoj je pijenje kave zaštićeno, oni to obožavaju”, komentiralo se.