Amerikanac dao možda i najčudniji opis Srba svih vremena: ‘Znate kakvi su oni zapravo?’

Autor: B. D.

Raleigh je Amerikanac koji je živio na Tajlandu, Kostariki i u Slovačkoj, no za svoj dugotrajni dom je izabrao Srbiju gdje živi već deset godina. Ondje radi kao profesor engleskog, vodi ture po pivnicama, svira country i blues glazbu, a na YouTube kanalu Attic life ispričao je zašto je ostao u Srbiji i koje su sličnosti Srba i Amerikanaca.

“Odsjeo sam u nekom hostelu i otišao na Skadarliju, čuvenu boemsku četvrt. Sjećam se da sam ušao u neki kafić i neki tip me je pitao: “Ti si Amerikanac?!” i ispričao mi priču o NATO bombardiranju. Bio sam malo zabrinut, pomislih: “Ovo nije način na koji želim započeti razgovor”, prisjeća se Raleigh svog ranog iskustva u Srbiji.

Međutim, on reče: “U redu je, hajde da probaš našu pljeskavicu, probaj naše ćevape”. I platio mi je večeru, častio me rakijom i onda samo rekao: “Dobro došao u Srbiju!”. To je bila moja prva ili druga noć ovdje. I to je ostavilo utisak na mene!”, ispričao je na podcastu.

Odustao je od padeža

Dva mjeseca nakon dolaska u Srbiju išao je na tečaj srpskog, ali nije mogao svladati padeže. “Engleski jezik ima samo jednu deklinaciju – jedninu i množinu. Srpski ima sedam deklinacija. Ne mogu samo reći: “Imam kafa”. Moram reći: “Imam kafu, kave, idem na kafu”. Bio sam toliko frustriran jer sam pokušavao to napraviti savršeno. I, onda sam konačno odustao i sada ne koristim padeže. I postalo je lakše! I dalje zvučim kao stranac, ali bar se mogu snaći, ako ne brinem toliko o gramatici”, ispričao je kako si je pojednostavio život.

Srbe je opisao na veoma živopisan način. “Moja šala – kada me ljudi pitaju kakvi su Srbi, kažem: “Zamislite da su Rusija i Španjolska imale dijete. To je Srbija”.

Rekao je i da je uočio spoj slavenske i mediteranske kulture. “Sve je slavensko. Imate ćirilicu, imate pravoslavlje, imate rakiju. Ali, ima nešto u vezi s toplim vremenom i tom blizinom Mediterana, što čini da postoji ta talijanska, španjolska vibra”, ispričao je Amerikanac.









‘Najbolja srpska riječ’

Rekao je da mu je Srbija promijenila neke navike. “Moji prijatelji iz SAD-a su primijetili da više ne razmišljam pretjerano o nekim stvarima. Samo kažem: “Je*i ga”. To je najbolja srpska riječ”, rekao je da je u Srbiji postao opušteniji i izravniji.

Kaže da su tri najbolje stvari u Srbiji gostoprimstvo, roštilj i opuštena atmosfera. “Opuštenije je ovdje. Sviđa mi se što je ovdje ritam malo sporiji u odnosu na onaj na koji sam navikao. Mnogi su mi rekli da previše brinem o nečemu ili se prebrzo krećem. Ovdje su mi često rekli: “Polako”, prepričava Raleigh.

“Mi Amerikanci stalno smo u pokretu. Stalno nešto radimo. Ja sam iz malog grada, ali čak i tamo se stalno očekuje da se sve uradi odmah. To je još gore ako živite u New Yorku ili nekom drugom velikom gradu. Međutim, čak i u malim mjestima još uvijek postoji velika želja da sve bude organizirano, striktno i na vrijeme”, ispričao je.









Zaručio se za Srpkinju

Kaže da mu je omiljeno jelo postala mućkalica, a čak organizira ture na gastronomske festivale. Već dvije godine je zaručen za Srpkinju te planiraju svadbu. Nada se da će uskoro dobiti državljanstvo.

“To mi olakšava pristup kada pričam s ljudima. Mogu ispričati cijelu priču o tome kako sam došao ovdje i kako mi se sviđa, ali je ponekad jednostavnije reći: “Imam srpsku ženu”. Većina ljudi kaže “O, bravo! Ona te je osvojila, dovela te je ovamo”. To malo olakšava situaciju”, našalio se.

Zanimljivo je što je rekao da su Amerikanci iz malih gradova prilično slični Srbima iz manjih mjesta. “Ja sam iz malog grada i uživam se kretati po manjim mjestima u Srbiji. U koju god državu da odete, ljudi iz malih mjesta su malo opušteniji, ponekad konzervativniji, ali obično ljubazniji, bez obzira odakle ste”, priča Raleigh.

‘Srbija je sigurnija od Amerike’

Naveo je da je u Srbiji, čak i u Beogradu puno sigurnije nego u SAD-u. “Ovdje u Beogradu je veoma lijepo. Mogu izaći noću, šetati od centra grada do svog stana da se ništa ne desi. Nitko nikad ne viče na mene. Nikad mi nitko nije prišao, napao me. Osjećao sam se veoma sigurno. U SAD-u stalno imate vijesti o masovnoj pucnjavi u školi, masovnoj pucnjavi u trgovačkom centru, na koncertu, ulici”, ispričao je Amerikanac.

Zaključio je da je u Srbiji puno sretniji nego što je bio u SAD-u. “Ako ovdje imate dobar posao, smatram da ste mnogo slobodniji nego u SAD-u i da imate kvalitetniji život. Ja se, osobno, osjećam mnogo sretnije ovdje nego u SAD-u”, zaključio je u podcastu.