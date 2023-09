Amerika plače za legendarnim pjevačem: ‘Umro je jedan od naših najboljih’

Američki pjevač i autor pjesama Jimmy Buffett, poznat po svom hitu “Margaritaville”, preminuo je u dobi od 76 godina, objavljeno je na njegovoj službenoj web stranici u subotu.

“Jimmy je mirno preminuo u noći 1. rujna okružen članovima obitelji, prijateljima, glazbom i psima. Živio je svoj život kao pjesmu do posljednjeg daha i mnogima će nedostajati”, napisala je obitelj.

