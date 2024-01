Američku glumicu hrvatskih korijena zadesila velika tragedija, a zatim i nevjerojatan blagoslov

Autor: Barbara Grgić

Ivana Miličević američka je glumica hrvatskog podrijetla, rođena u Sarajevu, a odrasla u Detroitu, kamo su se njeni roditelji Tonka i Damir Miličević, doselili kad joj je bilo pet godina.

Početkom devedesetih stigla je u Hollywood, gdje je 1996. debitirala na filmu “Jerry Maguire”, a potom je ostvarila zapažene role u filmovima “Casino Royale” i “Zapravo ljubav”.

U privatnom životu Ivana je čvrsto vezana uz obitelj. Za brata Tomu, gitarista rock-sastava Thirty Seconds to Mars, kaže da joj je najbolji prijatelj, a bio je i najveća utjeha kada je 2016. preminuo njihov mlađi brat Filip. Utjehu je pronašla i u novom životu, u sinu Phoenixu, kojeg je dobila 2018. u braku s irskim poduzetnikom Paddyjem Hoganom.

‘Bili smo premladi za nešto ozbiljnije’

“Upoznali smo se prije sedamnaest godina na tu lumu, njemu je bilo 19, a meni 28 godina. Već ta da se moglo vidjeti da postoji neka iskra među nama, ali bilo smo premladi za nešto ozbiljnije. S vremena na vrijeme bismo se čuli, no nismo pomišljali na vezu, on je imao svoje cure, ja svoje dečke. A kako me osvojio? Kada je čuo da sam sama, nazvao me i pitao osjećam li nešto prema njemu. Odgovorila sam potvrdno i on je odmah doletio u Los Angeles. Kada se pojavio na mojim vratima, znala sam da je to – to. Možemo mi cure govoriti sebi svašta, ali zapravo vrlo dobro znamo kada nam se netko doista sviđa i kada je toj osobi jako stalo”, ispričala je Ivana.

S Ircem se odlučila vjenčati na brodu.

“Vjenčanje je bilo čarobno, vjerojatno i zato što se dogodilo iznenada. Bili smo zajedno u Miamiju, gdje smo odlučili obiteljski proslaviti Božić. Došli su i moji i njegovi roditelji, a kad smo se svi okupili, što se ne događa tako često, pomislili smo da je to idealna prilika za vjenčanje. Suprug je unajmio brod i rekli smo “da” pred nama najvažnijim ljudima. Nije to bila velika svadba, samo nas dvanaestero, ali je bila predivna”, ispričala je svojevremeno za Gloriju.