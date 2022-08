AMERIČKI MEDIJI OPTUŽUJU TRUMPA: ‘Pokopao je Ivanu na svom golf terenu zbog porezne olakšice’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Kontroverzni bivši predsjednik SAD-a, Donald Trump, bivšu je suprugu Ivanu Trump pokopao na svom golf terenu u New Jerseyju, a američki mediji smatraju da je to napravio zbog poreznih olakšica.

‘Nećete vjerovati, no Donald Trump možda je pokopao Ivanu na svom golf terenu radi porezne olakšice’, naslov je u časopisu Vanity Fair. Naime, prema zakonima savezne države New Jersey zemljišta koja se koriste za pokapanje umrlih oslobođena su od poreza.

Brooke Harington, sociologinja sa sveučilišta Dartmouth i autorica knjige u kojoj iznosi taktike kojima se bogati služe da bi izbjegli plaćanje poreza, izjavila je da je ‘isprva bila skeptična oko glasina da je Trump pokopao svoju bivšu suprugu’ zbog porezne olakšice, no da je proučavajući zakone New Jerseya došla do zaključka da je taj scenariji vrlo izgledan.





New York Post je nedavno objavio fotografiju Ivaninog groba u polju, a posebno je otužan malo nadgrobni natpis na kojem samo piše: ‘Ivana Trump, 20. veljače 1949. – 14. srpnja 2022.’.

Ivana Trump, prva supruga bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, umrla je od ozljeda trupa zadobivenih nakon pada niz stepenice, izjavio je nedavno njujorški medicinski istražitelj nakon obdukcije.