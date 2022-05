‘AMBER DALA NA UVID’ Isplivale fotografije nadrogiranog i onesviještenog Johnnyja Deppa sa sladoledom u naručju koji mu se cijedi niz nogu: ‘Nazvao me je d****m’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Amber Heard nastavila je svoje svjedočenje u suđenju s bivšim suprugom Johnnyjem Deppom koji je optužio za klevetu. Na uvid je dala zastrašujuću fotografiju, zbog droge onesviještenog, slavnog glumca.

‘Mogla sam zaključiti da se drogira. On bi se onesvijestio i razbolio se i izgubio kontrolu nad sobom, a onda bi ga ljudi podigli, očistili i popravili. Ne bi se toga sjećao niti poricao niti bi me optužio da sam rekla da se to dogodilo kada se nije dogodilo, nije bilo nikoga tko bi me podržao’, izjavila je Amber.

Fotografije je snimila na ljeto 2013. godine, a na pitanje zašto ga je fotografirala bez njegovog pristanka, odgovorila je da je primijetila kod njega promijenjen obrazac ponašanja kojeg je željela dokumentirati. Video ‘podivljalog’ Deppa isplivao je na Twitteru, a fotografije možete pogledati na sljedećem linku.





Glumica iz ‘Aquamana’ tvrdila je da su Deppa njegovi zaposlenici uvijek štitili i bili protiv nje. Naglasila je da su potresne fotografije snimljene za vrijeme njihovog zajedničkog ljetovanja te da ga je na ‘loš put’ naveo njegov prijatelj.

‘Bio bi malo priseban prije svega, ali to se opet počelo mijenjati u društvu s njegovim prijateljem Paulom Bettanyjem‘, izjavila je.

Heard se osvrnula i na Deppovu medijsku turneju za ‘Usamljenog osvetnika’ kada je u Tokio poveo svoju djecu Lily Rose i Jacka Deppa i opijao se pred njima, a nju nazivao pogrdnim imenima.

‘Imao je probleme s pićem pred njima, pokušavao je to sakriti, a ipak se nosio sa stresom oko svoje karijere. Pio je u restoranu i djeca su na neki način primjećivala, ali nisu baš bila sigurna što da naprave od toga. Johnny se naljutio na mene što sam ga osudila.

Johnny je vrištao na mene u hotelu… što ako su nas mogli čuti, nisam htjela da misle loše o meni. Nazivao me imenima i na kraju se onesvijestio. Naporna k***o. Nazvao me je d****m. Čak je rekao da je pogriješio sa mnom, i da će me se riješiti’, ispričala je Heard na sudu.