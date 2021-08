ALKOHOLIZAM, DEPRESIJA, MENTALNI PROBLEMI… Glavni glumac ‘Igre prijestolja’ iznenadio priznanjem: ‘Prošao sam grozne stvari’

Autor: Š. P.

Kit Harington, glavni glumac planetarno popularne ‘Igre prijestolja’, progovorio je u intervjuu za The Sunday Times o dugogodišnjoj borbi s ovisnostima i depresijom te priznao da je najveće dno dosegao upravo u danima najveće slave.

“Prošao sam neke grozne stvari. Stvari koje su mi se događale otkad je ‘Igra prijestolja’ završila, ali i za vrijeme snimanja serije bile su vrlo traumatične i uključivale su alkohol”, rekao je 34-godišnji glumac koji je u ‘Igri prijestolja’ utjelovio Jona Snowa.

“Prošao sam kroz razdoblja prave depresije u kojima sam htio učiniti razne stvari… O svojim ovisnostima mogu reći da sam ih čuvao tajnima, bio sam zaključan s njima”, priznao je.

U najgorem razdoblju morao je, kaže, potražiti pomoć, i to u rehabilitacijskom centru Privé-Swiss u Connecticutu, u kojem mjesec boravka košta vrtoglavih 95 tisuća dolara.

“Dođeš do trenutka u kojem se osjećaš kao loša, sramotna osoba. Osjećaš da nema izlaska, da si to jednostavno ti. A triježnjenjem zapravo govoriš – Ne, ja se mogu promijeniti. Nedavno sam naučio jednu od najdražih stvari, da je izreka ‘leopard ne mijenja svoje točke’ potpuno lažna. Leopard mijenja svoje točke i mislim da je to predivna stvar. To mi je zaista pomoglo”, iskreno je ispričao glumac.