Alka Vuica objavila fotku s legendarnim pjevačem bivše države, odmah joj se javio Dikan

Autor: I.D.

Pjevačica Alka Vuica (62) na Instagramu je objavila fotografiju iz mladosti, pozirala je u zagrljaju s najvećim šarmerom bivše države, Zdravkom Čolićem (72).

‘Kakav divan par’

“Neke ljubavi se nikada ne prebole”, napisala je Alka ispod fotografije. Pjevačica je u objavi dodala i emotikon crvenog srca, a mlađahnog Čolića brojni nisu prepoznali.

“Tko je taj gospodin pored vas”, pitali su je znatiželjni fanovi te pisali hvalospjeve: “Kakav divan par”, “Baš lijep par”.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu.

Među komentarima se našao i onaj Josipa Radoljaka Dikana: “Čekamo sliku iz perioda sa Bajagom!!!?”

Podsjetimo, Alka je rodom iz Istre, a Čolić je upravo tamo nedavno kupio luksuzni stan. Stan se nalazi u Marini Verudi u Puli, gdje se trenutačno grade luksuzne zgrade smještene između marine i Pješčane Uvale, pisao je Istarski.hr. Projekt uključuje pet novih zgrada koje se grade iznad marine pa tako imaju i pogled prema moru.

‘Možda je to moja karma’

Alka, koja danas ima sina Arijana sa slikarom Vukom Veličkovićem, ranije je priznala kako su joj svi frajeri u koje je bila zaljubljena slomili srce.









“Možda je to bila moja karma, da nemam sretnu ljubav kako bih mogla napisati sve ove pjesme, možda je Bog tako odlučio za mene, možda sam ja kriva, možda sam previše htjela, previše tražila, nemam pojma. Danas s ovim odmakom neke bih stvari sigurno napravila drugačije. Recimo, odmah bi se udala za svoju prvu ljubav iz školskih dana, jednog Porečanina. Dandanas kad ga vidim zatitram. On o tome pojma nema. Oženjen je i ima skoro već i unuke, dobri smo frendovi”, rekla je za IN Magazin.