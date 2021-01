ALEX OGNJENA ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE: Podigla majicu pa pratiteljima pokazala bujno poprsje

Kantautorica i humanitarka Alex Ognjena ne prestaje puniti medijske stupce još otkako se doznalo za njezinu aferu s Borisom Rogoznicom, koji se razveo od glumice i voditeljice Doris Pinčić.

Alex je sada ponovo zapalila društvene mreže, i to seksipilnim videom.

Naime, svojim je pratiteljima dala mogućnost da joj postave pitanja, a jedno od pitanja bilo je što misli o seksu na javnom mjestu, piše 24sata.

“Pripremi do pet tisuća kuna. Sretno! Ili podijeli kaznu s partnericom. Svatko po 2500 kuna. To se zove ravnopravnost spolova”, napisala je, no njezin je odgovor prošao ‘ispod radara’ pošto je u pozadini objavila fotografiju gdje podiže svoju majice te ističe svoje bujne grudi.

Inače, Alex često objavljuje provokativne fotografije na svojim društvenim mrežama, koje uvijek podignu puno prašine.