Alex Ognjena u emisiji Nove TV kuhala, gledatelji: ‘Znam je samo po aferi s mužem Doris Pinčić’

Autor: I.D.

Treća domaćica ovoga tjedna u emisiji Nove TV “Riba na torti” je bila glazbenica i humanitarka Alex Ognjena, ona je imala zadatak pripremiti večeru po meniju koji je složila Vjekoslava Bach. “Karma, dakle ja sam dobila Alex i njezine recepte, ali ona je presudila sama sebi”, opisala je kroz smijeh Vjekoslava, koja je prije zamjene menije planirala kuhati makedonske recepte. Stoga je domaćica Alex pripremala jela koja nikad prije nije kuhala, a ni kušala.

“Stvarno kapa dolje. Prvo što je radila jelo koje nikad prije nije radila, drugo što žena pritom ne jede meso, a imala je kuhinju punu mesa”, objasnio je Kristijan dodijelivši domaćici četiri ribice, dok je ostatak ekipe podijelio po pet ribica. Time je Alex osvojila 19 ribica i preuzela vodstvo na bodovnoj ljestvici. Uhvatila se spretno u koštac s makedonskom kuhinjom koju nije poznavala i prema reakcijama gostiju uspješno spremila pohane patlidžane za predjelo, dok je za glavno jelo pripremila deliciju koja se s guštom pojela, a Vjekoslava je objasnila što zapravo kušaju.

‘Uzbuđenje raste, kreće panika i frka’

Pored ukusnih jela odlučila je ekipu iznenaditi vatrenim plesom u dvorištu, u skladu s njenim imenom. “Alex nevjerojatno posložena, danas je odradila apsolutno sve. Iznenađenje je odlično, večera neočekivano dobra bez obzira što je veganka”, istaknula je Zvončica. Tijekom cijele večeri posebno je uzbuđen bio Igor koji u sljedećoj epizodi ulazi u ulogu domaćina.









“Sutra ste kod mene na večeri, uzbuđenje raste, kreće panika i frka”, opisao je te dodao da priželjkuje izvući svoj meni s obzirom na to da je izbor kuverti smanjen – ostao je još samo njegov i Kristijanov meni. Gledatelji su također na društvenim mrežama otkrili što misle o današnjoj kuharici u ovoj neobičnoj kulinarskoj emisiji Nove TV.









“Opaka humanitarka, ja ju jedino pamtim po aferi s mužem Doris Pinčić“, “Veganka koja jede jaja?”, “Ne znam što ti to radiš i kakva si ti to jaka velika humanitarka kada ne voliš glasne ljude i tko zna što još, Kikiu si našla mana jučer da Bog sačuva, znaš i njemu treba pomoć nadam se da ćeš mu pomoći… Moram isto još reći da ne znam tko vas je spojio, ne znam kako Rogoznica ni bio u ovoj grupi ili ti u njegovoj, a ni ne znam je li vama dvjema neugodno sjediti kraj gosp, Zvončice, je li vidite vi sto je žena, dama i ten bez trunke šminke, plastike i ostalo. Evo baš bih voljela znati s čim se ona to bavi, koja vrsta humanosti i non stop ja, ja pa ja. Ajde Igore naporan si, gospeti više s tim multi ženom i dizanjem u nebesa”, komentiralo se na službenoj stranici emisije “Riba na torti”.